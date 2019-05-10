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Крупные покупатели российской нефти заявляют, что чистое сырье так и не начало поступать
08:37 10.05.2019 |
Международные торговые компании Vitol, Glencore и Trafigura не могут избавиться от загрязненной российской нефти, поскольку конечные потребители отказываются ее принимать, опасаясь за сохранность своего оборудования. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные трейдеров и терминала Refinitiv Eikon.
Как минимум десять танкеров с суммарным объемом около 1 млн тонн нефти Urals находятся в разных точках Европы в поисках новых покупателей после того, как традиционные потребители Eni, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, PKN и Repsol ее принимать.
"Это катастрофа и огромный удар по имиджу России как надежного поставщика. Мы слышим обещания от правительства РФ, что скоро проблема будет решена, но ничего до сих пор не произошло", - сказал агентству один из крупных покупателей российской нефти.
В Минэнергетики РФ обещали, что чистая нефть достигнет порта Усть-Луги 8 мая. Но пять источников сообщили Reuters, что уровень содержания органического хлора в Усть-Луге остается высоким - порядка 60-75 ppm при норме в 10-15 ppm.
В России арестовали четверых подозреваемых в загрязнении нефти. По версии следствия, они вбросили в нефтепровод хлорорганику, чтобы скрыть хищения "черного золота" на сумму около $15 000. При этом правительство России не видит вины руководства трубопроводной монополии Транснефть и нефтекомпаний РФ в сложившейся ситуации.
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