Финансовые новости
- |
- 08.05.19
- |
- 22:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Крупнооптовые цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,57-0,67% до 32 947-34 339 гривен/тонна
15:54 08.05.2019 |
Средние крупнооптовые цены на бензин А-92 и А-95 (импорт) снизились на 0,57-0,67% до 32 947-34 339 гривен за тонну в среду по сравнению со вторником.
Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.
Средние крупнооптовые цены на бензин А-92 снизились на 0,67% с 33 168 до 32 947 гривен за тонну.
Средние крупнооптовые цены на бензин А-95 (импорт) снизились на 0,57% с 34 536 до 34 339 гривен за тонну.
С начала 2019 года крупнооптовые цены на бензин А-92 повысились на 19,74% с 27 515 гривен/тонна, а на бензин А-95 повысились на 17,93% с 29 118 гривен/тонна.
Как сообщали Українські Новини, средние крупнооптовые цены на бензин А-92 и А-95 (импорт) снизились на 0,43-0,49% до 33 168-34 536 гривен за тонну во вторник по сравнению с понедельником.
Средние крупнооптовые цены на бензин на 8 мая, гривен/тонна:
|Название продукта
|08.05.2019
|07.05.2019
|изменения к 07.05.2019
|А-92
|32 947
|33 168
|-221
|А-95 (импорт)
|34 339
|34 536
|-197
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин решил признавать недействительными российские паспорта, выданные украинцам в двух пунктах в Ростовской области
|Кабмин назначил главой Налоговой службы замминистра финансов Верланова
|«Богдана» или «Зузана». Как в ВСУ будут решать проблему самоходной артиллерии
|Расчетный период мобильных операторов в 4 недели неправомерный - АМКУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Одесский порт принял первый танкер с турецким дизтопливом
|Инфляция в Украине в апреле ускорилась до 1%, в годовом измерении – до 8,8% – Госстат
|Нефть марки Brent перешла к снижению, опустилась ниже $70 за баррель
|Крупнооптовые цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,57-0,67% до 32 947-34 339 гривен/тонна
|Цена ДТ в мелком опте опустилась ниже 23,00 грн/л
|ЕБРР ожидает роста ВВП Украины в 2019г на 2,5%, в 2020г - на 3%
Это интересно
|Microsoft встроит полноценное ядро Linux в Windows 10
|Microsoft создала VR-контроллер, который позволяет чувствовать виртуальные объекты
|ASUS начинает применять жидкий металл в системах охлаждения ноутбуков
|Каждые две-три недели Apple покупает по одной компании
|Топ-3 апрельского рейтинга AnTuTu оккупирован смартфонами Xiaomi
|Украинский стартап подал иск против Apple
|Volkswagen выпустит вместе с NIU свой первый электрический скутер