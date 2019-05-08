Крупнооптовые цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,57-0,67% до 32 947-34 339 гривен/тонна

Средние крупнооптовые цены на бензин А-92 и А-95 (импорт) снизились на 0,57-0,67% до 32 947-34 339 гривен за тонну в среду по сравнению со вторником.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Средние крупнооптовые цены на бензин А-92 снизились на 0,67% с 33 168 до 32 947 гривен за тонну.

Средние крупнооптовые цены на бензин А-95 (импорт) снизились на 0,57% с 34 536 до 34 339 гривен за тонну.

С начала 2019 года крупнооптовые цены на бензин А-92 повысились на 19,74% с 27 515 гривен/тонна, а на бензин А-95 повысились на 17,93% с 29 118 гривен/тонна.

Как сообщали Українські Новини, средние крупнооптовые цены на бензин А-92 и А-95 (импорт) снизились на 0,43-0,49% до 33 168-34 536 гривен за тонну во вторник по сравнению с понедельником.

Средние крупнооптовые цены на бензин на 8 мая, гривен/тонна: