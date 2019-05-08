Цена ДТ в мелком опте опустилась ниже 23,00 грн/л

Цена мелкооптовых партий ДТ в Новограде-Волынском и Коростене 8 мая опустилась ниже 23,00 грн/л. В среднем по стране за сутки стоимость ДТ опустилась на 25 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

По Новограду-Волынскому операторы выставляли цены 23,00-23,20 грн/л, в Коростене - 23,00-23,40 грн/л, по словам трейдеров, цена реальных сделок понизилась до 22,75-22,85 грн.

В столичном регионе стоимость бензовозных партий опустились в среднем на 20 коп./л до 23,20-23,60 грн/л, в южных областях до 23,80-24,00 грн/л.

Железнодорожные партии ДТ в Новограде-Волынском предлагались по 27 200-27 600 грн/т, в Коростене - 27 440-27 550 грн/т.

Причиной удешевления ресурса стало снижение европейских котировок, а также продолжающееся укрепление гривни.

«Ситуация на рынке сейчас обратна той, что была до праздников - цены летят вниз, но высокий спрос сохранятся. Учитывая сложившуюся ситуацию, в ближайшее время стоит ожидать дальнейшего снижения цен примерно на 30 коп./л», - поделился мнением с enkorr глава группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.