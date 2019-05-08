Цены на нефть 8 мая восстанавливаются после падения на 1-2%

Мировые цены растут в среду утром, отыгрывая падение предыдущего дня, достигавшего 1-2% из-за торговых опасений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,54%, до 70,25 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI повышалась на 0,77%, до 61,87 доллара.

В среду на рынке нефти отмечается коррекция после падения на 1-2% днем ранее, которое произошло на фоне опасений за торговые отношения США и Китая, перспективы мировой экономики и риска увел- ичения добычи нефти в Саудовской Аравией.

Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, отмечают, что поддержку ценам на нефть продолжают оказывать санкции США против Ирана и Венесуэлы. Эксперты ожидают, что экспорт нефти из Ирана в ближайшее время сократится до уровня чуть выше 500 тысяч баррелей в день с 1 миллиона баррелей в апреле.

При этом участники торгов обратили внимание на данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырья в США на прошлой неделе выросли на 2,8 миллиона баррелей после повышения на 6,8 миллиона неделей ранее. Теперь инвесторы ждут аналогичных данных от минэнерго США, которые будут опубликованы позднее в среду. Согласно прогнозам, запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 1,215 миллиона баррелей после роста неделей ранее на 9,9 миллиона баррелей.