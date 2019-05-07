Оптовые цены ДТ почти вернулись на докризисный уровень

Средняя цена дизельного топлива на оптовом рынке с начала месяца опустилась на 3 грн/л, практически вернувшись на докризисный уровень - до остановки поставок из Беларуси. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга оптового рынка «Консалтинговой группы А-95».

Стоимость бензовозных партий ДТ в Новограде-Волынском (Житомирская обл.) достигла пикового значения 25 апреля - 26,70 грн/л. К 7 мая цены опустились в среднем до 23,50 грн/л, некоторые операторы предлагали топливо по 23,35 грн/л.

Цена на белорусское ДТ на нефтебазах в Коростене (Житомирская обл.) к 7 мая снизилась до 23,30-23,40 грн/л. В разгар кризиса предложений белорусского ДТ по Коростеню не было.

В столичном регионе цены опустились до 23,50-23,70 грн/л по сравнению с пиком 25 апреля, когда они достигали 26,50-26,55 грн/л. В южных областях бензовозные партии ДТ подешевели до 24,20-24,60 грн/л.

Ажиотаж на украинском рынке начался 22 апреля, после остановки экспорта светлых нефтепродуктов «Белорусской нефтяной компании». В БНК это решение объяснили снижением переработки на белорусских НПЗ из-за некачественного российского сырья. Из-за ажиотажа, с 22 по 25 апреля средняя цена ДТ в мелкооптовом сегменте выросла на 3,5 грн/л (см. граф.).

С 25 апреля БНК возобновила поставки в Украину. По данным «А-95», с 26 апреля по 5 мая среднесуточный импорт ДТ из Беларуси составил 6,5 тыс. т, что соответствует показателю первой половины апреля.

Цена на кременчугское ДТ с 25 апреля по 7 мая опустилась на 2,65 грн/л - с 26,55 грн/л до 23,90 грн/л. 7 апреля впервые с января этого года на спотовые торги было выставлено шебелинское дизельное топливо, но из-за общего снижения спроса реализовано не было.