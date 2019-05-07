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Бензин А-95 в Киевской области подорожал в среднем на 10 копеек
11:52 07.05.2019 |
Средняя цена на бензин А-95 в Киеве и области за минувшие сутки выросла на 10 копеек и по состоянию на 8 утра 7 мая составляет 29,84 грн за литр. Такая цена установилась за счет роста цены самого дешевого А-95 на 20 копеек.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные ресурса Vseazs.com.
На Киевщине самый дешевый бензин марки А-95 сегодня утром можно приобрести на АЗС "БРСМ-нафта" по цене 27,69 грн за литр (подорожал на 20 копеек).
На автозаправках MANGO литр бензина А-95 предлагают по 27,79 грн.
Сеть АЗС "Люксвен" продает бензин марки А-95 по 27,89 грн за литр.
На АЗС "Золотой Гепард" и "Формула" литр бензина А-95 стоит 27,95 грн.
На АЗС SUN OIL бензин А-95 можно купить по 27,99 грн за литр.
На АЗС Chipo литр бензина марки А-95 предлагают по 28,09 грн.
Сеть АЗС "Маркет" предлагает литр бензина А-95 по 28,48 грн.
На АЗС "Авантаж 7" бензин А-95 стоит 28,95 грн за литр (подорожал на 50 копеек).
На автозаправках UPG продают бензин марки А-95 по 29,40 грн за литр.
На АЗС ANP, "Авиас" и "Народная" предлагают бензин А-95 по 29,95 грн за литр.
На АЗС "КЛО" бензин марки А-95 продают по 29,99 грн за литр.
На АЗС "Авиас плюс" и "Укрнафта" бензин А-95 стоит 30,00 грн за литр.
На АЗС "АМИС" бензин марки А-95 можно купить по 30,29 грн за литр.
Сеть АЗС Glusco предлагает литр бензина А-95 по 30,35 грн.
На автозаправках Shell бензин А-95 стоит 31,89 грн за литр.
Самый дорогой бензин А-95 сегодня предлагают на АЗС Socar, WOG и OKKO - по 31,99 грн за литр.
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