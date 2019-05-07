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Цены на нефть падают 7 мая, Brent подешевела до $70,4 за баррель
16:49 07.05.2019 |
Нефть эталонных марок падает во вторник на слухах, что Саудовская Аравия готова увеличить поставки топлива азиатским клиентам.
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:13 EET подешевели на $0,82 (на 1,15%) - до 70,42 доллара за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опускаются на $0,66 (на 1,06%) - до 61,59 доллара за баррель.
Госкорпорация Saudi Aramco намерена продать дополнительные объемы нефти в Азию в июне, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, индийские НПЗ получат от страны дополнительно 200 тыс. баррелей нефти в сутки в следующем месяце.
Между тем ранее сообщалось, что Saudi Aramco повысила цены на свою нефть для азиатских клиентов.
"Падение цен главным образом связано с Саудовской Аравией, - говорит аналитик ING Bank Уоррен Питерсон. - Это может быть сигналом об увеличении добычи в Саудовской Аравии в ближайшие месяцы и о том, что страна готова компенсировать падение поставок из Ирана".
Также рынок следит за ситуацией вокруг торговых переговоров США с Китаем. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о намерении повысить пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд. После этого торговый представитель США Роберт Лайтхайзер уточнил, что пошлины будут повышены в пятницу с 00:01 по времени Вашингтона (07:01 МСК).
Министр финансов Стивен Мнучин, также принимающий участие в торговых переговорах с Китаем, сказал, что переговоры были завершены на 90%, но, по его словам, в последние дни в них наблюдалось "существенное отступление".
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