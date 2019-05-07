«Консалтинговая группа А-95» констатирует стабилизацию цен на нефтепродукты в мае

«Консалтинговая группа А-95» констатирует стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо в мае.

Об этом Українським Новинам сообщил директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"По бензинам цена останется прежней, по дизтопливу не исключаю, что можно ожидать снижения цены где-то на 1 гривну", - сказал он.

Также Куюн сообщил, что в мелком опте за последние 2 недели цена на дизтопливо снизилась почти на 3 гривны/литр до 24 гривен/литр.

"Рынок всё-таки понял, что, во-первых, запасы есть, во-вторых, понемногу начались поставки из Беларуси, и я вижу, что этот ажиотаж удалось быстро погасить, соответственно цены начали стабилизироваться", - подытожил Куюн.

Кроме того он отметил, что производство нефтепродуктов сейчас идёт за счёт нефти, которую получают по железнодорожным поставкам, и сейчас производство нефтепродуктов в 2-3 раза меньше обычной мощности переработки нефти.

Как сообщали Українські Новини, "Укртранснефть" сообщила, что качественная нефть из России поступит на пункты сдачи на территории Европейского Союза ориентировочно 18 мая 2019 года.

"Укртранснефть" 25 апреля в 21:43 вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь - Броды".

Ранее "Укртранснефть" усилила контроль качества транспортируемой через территорию Украины нефти в связи с информацией о поступлении некачественной нефти из России.

"Консалтинговая группа А-95" прогнозировала рост цен на дизельное топливо и сжиженный газ на 1-2 гривны/литр в связи с запретом правительства России на экспорт нефти и нефтепродуктов на территорию Украины с 1 июня.

Правительство России запретило экспортировать нефть и нефтепродукты на территорию Украины с 1 июня.