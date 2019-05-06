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Более четверти топлива продается по фальшивым чекам — исследование
13:01 06.05.2019 |
Более 26% чеков, по которым отпускалось топливо на украинских АЗС, отсутствуют в базе фискальных чеков «Е-реестр». Такие данные совместного исследования Киевского национального торгово-экономического университета (КНТЭУ), Consumer Assembly of Ukraine и Всеукраинского движения «Молодежь за права потребителей» в ходе LPG Ukraine: workshop представил эксперт Офиса эффективного регулирования (BRDO) Мирослав Лаба.
Согласно исследованию, «Топливо» заняло вторую строчку рейтинга продаж по «несуществующим» чекам. На первом месте - «Табачные изделия» с долей в 40%, третью строчку занимает «Техника» (15,4%). Менее всего отсутствующих фискальных чеков в базе «Е-реестр» в группе товаров «Алкоголь» (10%).
«Природа и причины, по которым эти чеки не попадают в базу разные. Это может быть умысел продавца, который вместо кассового аппарата поставил «карманный» принтер», симулирующий работу кассового аппарата. Могут быть и такие ситуации, когда информация с кассового аппарата «по пути» в налоговую где-то теряется», - рассказал М.Лаба.
Отметим, для исследования было взято 300 чеков в девяти областных центрах Украины таких как Житомир, Киев, Чернигов, Черкассы, Полтава, Кропивницкий, Одесса, Херсон и Запорожье.
По словам М.Лабы, база фискальных чеков «Е-реестр» была создана в 2013 г, но электронный сервис, который позволяет покупателю товаров (услуг) осуществлять поиск и просмотр фискального кассового чека, был реализован осенью 2018 г.
Сервис находится в открытой части «Электронного кабинета» на сайте Государственной фискальной службы (ГФС), доступ к которой осуществляется в режиме реального времени (24/7/365) без идентификации личности.
В то же время, эксперт BRDO сетует на то, что граждане не знают и не пользуются этим сервисом, о чем свидетельствует небольшое количество запросов на проверку фискальных чеков. Всего в период октября-ноября 2018 г. сервисом воспользовались около 13 тыс. раз и было отправлено незначительное количество жалоб на факт отсутствия фискального чека в базе ГФС.
«Небольшое количество обращений о факте отсутствия фискального чека является следствием того, что сервис по проверке чеков находится в открытой части электронного кабинет, а возможность подачи идентифицированной жалобы в закрытой его части и требует идентификации жалобщика», - сообщил Лаба, добавив, что отрицательно на работу сервиса также сказывается отсутствие обратной связи о рассмотрении отправленной жалобы.
Изменить ситуацию в лучшую сторону, по его мнению, можно предложив жалобщику несколько вариантов идентификации (через ЭЦП, банк ИД, МобайлИД или закрытую часть электронного кабинета), а также обязав ГФС систематически информировать общественность о результатах выявленных фальсификаций фискальных чеков.
«Очень важно распространить функционал сервиса на бизнес, который вообще не использует РРО, хотя действующее законодательство предусматривает его обязательность. Мы часто слышим обвинения «белого» бизнеса, что те, кто торгует без РРО, вообще находятся вне поля зрения контролирующих органов», - резюмировал эксперт BRDO.
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