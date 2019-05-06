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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нефть теряет более 2%, Brent подешевела до $69,4 за баррель

 

Цены на нефть резко падают в понедельник на фоне заявлений президента США Дональда Трамп о новом повышении пошлин на ряд китайских товаров, поставивших под угрозу ход торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 EET составляет 69,4 доллара за баррель, что на $1,45 (2,05%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В пятницу эти контракты выросли в цене на $0,1 (0,14%) - до 70,85 Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 EET составляет 69,4 доллара за баррель за баррель.

Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,38 (2,23%) - до 60,56 Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 EET составляет 69,4 доллара за баррель за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт увеличился в цене на $0,13 (0,21%) - до 61,94 Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 EET составляет 69,4 доллара за баррель за баррель.

В минувшее воскресенье Д.Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что уже в пятницу поднимет пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

"Другие товары на $325 млрд, отправляемые Китаем к нам, не облагаются пошлинами, но вскоре будут - на уровне 25%", - добавил американский президент.

"Торговые переговоры с КНР продолжаются, но слишком медленно, поскольку они хотят пересмотреть договоренности. Нет!", - написал Д.Трамп.

По данным The Wall Street Journal, заявления Д.Трампа застали Пекин врасплох, и Китай может отменить переговоры, которые должны были возобновиться в Вашингтоне в эту среду.

"В том случае, если США и Китай откажутся от дальнейших переговоров, стоимость нефти WTI может вернуться к минимумам 2019 года - порядка $50 за баррель", - отмечает экономист OCBC Хови Ли.

Такое решение, по словам эксперта, не только негативно скажется на глобальном спросе на нефть, но и сведет на нет снижение запасов в США, поддерживавшее рынок в течение апреля.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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