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АНАЛИТИКА

Грязная нефть «Дружбы» в трубах ЕС: проблемы нарастают, решения нет

 

Идет вторая неделя полной остановки трубопровода "Дружба" из-за попадания в него загрязненной российской нефти. К концу первой недели, 2 мая, пришли два знаковых сообщения. Одно - о том, что в Беларусь начала поступать "чистая", кондиционная нефть из России. Другое - о решении правительства Польши распечатать нефтяные резервы страны и предоставить польским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) 800 тысяч тонн для компенсации недопоставок из РФ.

Сколько грязной нефти находится в трубах в Восточной Европе?

Эти два сообщения говорят о том, что на территории России и в ее ближнем зарубежье российская государственная компания "Транснефть", похоже, добилась первых успехов при ликвидации последствий крупнейшей техногенной аварии в своей истории, однако в дальнем зарубежье проблемы продолжают нарастать. Ведь задействовать свои стратегические запасы нефти пришлось также правительствам Венгрии (оно выделило 400 тысяч тонн) и Чехии.

Агентство Reuters утверждает, что в трубопроводную систему "Дружба" могли попасть около 5 млн тонн, или примерно 37 млн баррелей, нефти, загрязненной органическими хлоридами. Нефтяные компании используют их для увеличения добычи из истощающихся месторождений, но затем должны непременно отделять от конечной продукции.

 

Названная Reuters цифра сопоставима с месячной мощностью нефтепровода. Российская сторона собственных данных не публикует. В любом случае ясно: очень крупные объемы неочищенной нефти лежат сейчас мертвым грузом в трубах по всей Восточной и Центральной Европе (Беларусь, Польша, Украина, Словакия, Чехия, Венгрия, до Германии они не дошли), и пока совершенно не ясно, что с ними делать и кто будет оплачивать необходимые работы.

Приоритет Москвы и Минска: Мозырский НПЗ

Москва и Минск первым делом сосредоточились на прочистке участка нефтепровода "Дружба" от российского города Унеча до белорусского Мозыря и возобновлении поставок кондиционной нефти на Мозырский нефтеперерабатывающий завод - один из двух НПЗ в стране (другой находится в Новополоцке). Для Беларуси крайне важно, чтобы он смог как можно быстрее вновь заработать на полную мощность: экспорт бензина и других нефтепродуктов обеспечивает ей львиную долю валютных поступлений.

Другим приоритетом для Москвы стала скорейшая прочистка трубопровода, идущего из Унечи по российской территории до балтийского порта Усть-Луга в Ленинградской области. Это ответвление от "Дружбы" заработало в 2012 году и получило название Балтийская трубопроводная система-2 (БТС-2). Трубопровод проложили для того, чтобы не было необходимости экспортировать нефть морским путем через зарубежные порты (в Литве и Латвии). Из Усть-Луги танкеры уходят в самые разные страны ЕС, но прежде всего - в Нидерланды.

Трубопровод БТС-2 тоже оказался загрязненным. По данным Reuters (другие западные агентства пока не очень заинтересовались проблемами нефтепровода "Дружба"), крупнейший в мире нефтетрейдер, швейцарско-нидерландская компания Vitol в конце апреля отказалась принимать нефть из Усть-Луги, после чего российский порт был на сутки закрыт. Но затем его работа возобновилась.

Какого качества нефть в танкерах из Усть-Луги?

Reuters утверждает, что с момента обнаружения сильного загрязнения российской нефти (вместо максимально допустимых 10 единиц концентрация хлоридов колебалась в диапазоне 80-330 единиц) Усть-Лугу покинули как минимум 10 танкеров.

Фактическим подтверждением того, что из этого порта шли и продолжают идти поставки некондиционного сырья, является сообщение министерства энергетики РФ от 29 апреля, которое цитирует агентство "Интерфакс": "Нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга, ожидается 7 мая". Впрочем, вполне может быть, что на экспортном терминале грязная нефть разбавлялась чистой из резервуаров.

Именно к такой технологии компания "Транснефть" прибегает в Новороссийске, о чем глава компании Николай Токарев сообщил президенту РФ Владимиру Путину 30 апреля (цитата по официальному сайту Кремля): "Дополнительно железная дорога оказывает содействие в вывозе некондиционной нефти с территории Белоруссии, потом мы ее будем компаундировать, то есть подмешивать с нормальной нефтью уже в Новороссийске и дальше ее реализовывать".

Два НПЗ в Восточной Германии отрезаны от поставок

Опять речь идет только о Беларуси. А что будет с грязной нефтью в Украине и странах ЕС, прежде всего, в Польше? Ведь пока не будет очищен польский участок "Дружбы", а это порядка 700 километров, этот трубопровод нельзя будет использовать для поставок в Германию, а она - третий по величине в мире покупатель российской нефти.

Как сообщило все то же агентство Reuters 3 мая со ссылкой на нефтетрейдеров, НПЗ французского концерна Total в восточногерманском городе Лойна, перерабатывающий в день 240 000 баррелей российской нефти, уже якобы сократил производство на 30 процентов. Сам концерн пока от комментариев воздерживается, не отреагировал он и на запрос DW, что отчасти может быть связано со строгими правилами публикации важных сообщений биржевыми компаниями.

Однако если на одном из крупных европейских заводов концерна Total, действительно, начались перебои, то долго умалчивать об этом он, опять же из-за строгих правил оповещения акционеров, не сможет, и должен выступить с официальным сообщением.

В свою очередь, пресс-служба PCK в Шведте, второго восточногерманского НПЗ, зависящего от поставок по "Дружбе", еще 26 апреля сообщила немецким СМИ, что у этого завода, и без того работающего всего на треть своей мощности из-за планового ремонта, имеются запасы нефти на десять дней. Получается, что в самое ближайшее время они будут израсходованы.

Придется ли качать некондиционное сырье реверсом в Беларусь?

Объединение предприятий нефтеперерабатывающей промышленности (MWV) 2 мая дало понять, что два его члена уже озаботились поставками нефти по морю. Речь, надо полагать, идет об импорте через немецкий порт Росток, соединенный трубопроводами с НПЗ в Шведте и Лойне. Впрочем, нефть можно было бы качать и из польского порта Гданьск, который в Плоцке недалеко от Варшавы соединен трубой с "Дружбой".

Вопрос только в том, как далеко грязная нефть зашла на запад на польском участке "Дружбы". Если она приблизилась к границе Германии, то сначала надо будет очистить участок Плоцк-Шведт. Но как? Reuters пишет, что уже рассматривается вариант выдавливания некондиционного сырья реверсом, обратно в Беларусь, откуда "Транснефть" ее вывозила бы в железнодорожных цистернах в тот же Новороссийск.

Но это означало бы прекращение российского экспорта по "Дружбе" в Польшу и Германию на многие месяцы - и из-за низкой скорости движения нефти, и из-за ограниченного числа вагонов в России, тем более если речь действительно идет о 5 миллионах тонн. А потеря на многие месяцы столь важного транспортного канала не может не повлечь за собой пересмотра российских экспортных и макроэкономических прогнозов на 2019 год. И может стать серьезным ударом по ослабленной экономике транзитной страны - Беларуси.

Так что можно исходить из того, что в самое ближайшее время поток информации о проблемах, порожденных в Евросоюзе, в России, Беларуси и Украине загрязнением и остановкой нефтепровода "Дружба", резко возрастет.
По материалам: Deutsche Welle
 

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