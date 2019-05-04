Крупнооптовые цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 1,08-1,09% до 33 625-33 772 гривен/тонна

Средние крупнооптовые цены на бензин А-92 и А-95 (импорт) снизились на 1,08-1,09% до 33 625-33 772 гривен за тонну в пятницу по сравнению с четвергом.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Средние крупнооптовые цены на бензин А-92 снизились на 1,08% с 33 992 до 33 625 гривен за тонну.

Средние крупнооптовые цены на бензин А-95 (импорт) снизились на 1,09% с 34 145 до 33 772 гривен за тонну.

С начала 2019 года крупнооптовые цены на бензин А-92 повысились на 22,21% с 27 515 гривен/тонна, а на бензин А-95 повысились на 15,98% с 29 118 гривен/тонна.

Как сообщали Українські Новини, средние крупнооптовые цены на бензин А-92 повысились на 0,53% до 33 992 гривен за тонну, а на бензин А-95 (импорт) снизились на 3,38% до 34 145 гривен за тонну в четверг по сравнению с пятницей 26 апреля.

Средние крупнооптовые цены на бензин на 3 мая, гривен/тонна: