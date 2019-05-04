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Крупнооптовые цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 1,08-1,09% до 33 625-33 772 гривен/тонна
15:06 03.05.2019 |
Средние крупнооптовые цены на бензин А-92 и А-95 (импорт) снизились на 1,08-1,09% до 33 625-33 772 гривен за тонну в пятницу по сравнению с четвергом.
Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.
Средние крупнооптовые цены на бензин А-92 снизились на 1,08% с 33 992 до 33 625 гривен за тонну.
Средние крупнооптовые цены на бензин А-95 (импорт) снизились на 1,09% с 34 145 до 33 772 гривен за тонну.
С начала 2019 года крупнооптовые цены на бензин А-92 повысились на 22,21% с 27 515 гривен/тонна, а на бензин А-95 повысились на 15,98% с 29 118 гривен/тонна.
Как сообщали Українські Новини, средние крупнооптовые цены на бензин А-92 повысились на 0,53% до 33 992 гривен за тонну, а на бензин А-95 (импорт) снизились на 3,38% до 34 145 гривен за тонну в четверг по сравнению с пятницей 26 апреля.
Средние крупнооптовые цены на бензин на 3 мая, гривен/тонна:
|Название продукта
|03.05.2019
|02.05.2019
|изменения к 02.05.2019
|А-92
|33 625
|33 992
|-367
|А-95 (импорт)
|33 772
|34 145
|-373
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