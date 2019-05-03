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Цены на нефть продолжают снижение 3 мая, Brent у $70,4 за баррель
09:32 03.05.2019 |
Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов в пятницу, североамериканские фьючерсы остаются у минимума с начала апреля из-за опасений активного роста добычи в США и недостаточного спроса на углеводороды по всему миру.
До некоторой степени падение сдерживают новости из Венесуэлы и Ирана, но аналитики ожидают, что другие страны ОПЕК быстро компенсируют падение поставок нефти из этих стран.
Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:11 кв подешевели на $0,35 (0,49%) - до 70,4 доллара за баррель. На торгах в четверг их цена уменьшилась на $1,43 (2%) и составляла на закрытие 70,75 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,15 (0,24%) - до 61,66 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI потеряла в цене $1,79 (2,8%), опустившись до 61,81 доллара за баррель.
В четверг истекли сроки исключений, предоставленных США ряду стран на полгода для постепенного прекращения покупок иранской нефти на фоне санкций. Однако, например, Турция уже заявила, что не сможет в одночасье остановить импорт нефти из Ирана.
Накануне The Wall Street Journal писала, что, по оценкам независимых наблюдателей, экспорт иранской нефти сократился до менее чем 1 млн баррелей в сутки (б/с), поскольку Китай снизил объемы закупок. Однако, по данным CNN, объем экспорта колеблется в диапазоне от 1,1 млн до 1,3 млн б/с.
Официальный Тегеран продолжает утверждать, что санкции США не заставят Иран прекратить поставки нефти за рубеж.
Падение цен на нефть на этой неделе поддерживали новости о резком росте товарных запасов нефти в США, а также рекордных объемах нефтедобычи в стране - 12,3 млн б/с.
В четверг данные S&P Global Platts Analytics подтвердили, что буровая активность в США усиливается, число буровых установок в эксплуатации продолжает расти. Ожидается, что Baker Hughes в пятницу подтвердит эти наблюдения.
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