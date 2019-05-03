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Белорусские поставки сбили цену топлива в опте
16:49 02.05.2019 |
Цены дизельного топлива в мелкооптовом сегменте после выходных опустились на 0,5-1 грн/л, в крупном опте - на 1200 грн/т, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цены снизились вслед за спадом ажиотажа, который был вызван прекращением поставок топлива из Беларуси в начале прошлой недели. 25 апреля БНК заявила о частичном возобновлении поставок ДТ и бензинов в Украину, пообещав в ближайшие дни отгрузить 32 тыс. т ДТ и 10 тыс. т бензина.
«За время праздников в Украину прибыло около 40 тыс. т ДТ, еще 6 тыс. т А-92», - сообщил enkorr трейдер одной из компании-импортеров на условиях анонимности.
2 мая возобновилось предложение мозырского ДТ в крупнооптовом сегменте, которое практически отсутствовало в течение всей прошлой недели (22-26 апреля). Со станции Коростень в четверг с мозырским ресурсом выходили «Параллель», ЗНГК и «Альянс Ойл Трейдинг» по цене в диапазоне 29 000-30 200 грн/т.
По сравнению с пятницей, 26 апреля, на 1100 грн/т снизилась цена железнодорожных партий на ст. Новоград-Волынский (Житомирская обл.). Минимальное предложение здесь 2 мая составляло 29 900 грн/т.
Стоимость бензовозных партий с нефтебаз в Новограде-Волынском опустилась на 0,8-1,5 грн/л. «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд», «Мартин Трейд» и ЧП «Оператор» заявляли цены на уровне 25,20 грн/л. В Коростене «Укрпалетсистем» опустила цену на 50 коп./л д 25,00 грн/л.
В столичном регионе средняя цена снизилась на 1 грн/л до 25,30 грн/л, в южных областях на 15-30 коп./л. Orange Oil c Килии и Измаила (Одесская обл.) предлагали ДТ по 25,50 грн/л, «Альянс Энерго Трейд» - с Одессы по 25,70 грн/л.
Напомним, 19 апреля Беларусь ограничила поставки ДТ и бензинов в Украину. Из-за возникшего ажиотажа, оптовые цены ДТ за два дня (24-25 апреля) выросли на 3-3,5 грн/л.
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