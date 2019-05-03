«Чистая» российская нефть начнет поступать на экспорт по «Дружбе» в середине мая

Чистая нефть из России начнет поступать в Словакию по нефтепроводу «Дружба» с середины мая. Об этом сообщило расположенное в Братиславе нефтеперерабатывающее предприятие Slovnaft, которое принадлежит венгерской компании MOL, передает angi.

Slovnaft и MOL достигли во вторник соглашения с Министерством энергетики России и представителями компаний, осуществляющих транзит, о мерах, направленных на восстановление с середины мая качества российской нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба», до надлежащих стандартов.

Со своей стороны Минэнерго РФ сообщило, что транзит «чистой» российской нефти по территории Венгрии и Словакии должен восстановиться в ближайшее время. Срок начала поставки «качественного» российского сырья на расположенный в Беларуси Мозырский НПЗ - 3-4 мая.

Ранее enkorr сообщал, что на экстренных переговорах в Минске стороны нашли решение проблемы возобновления транзита нефти по «Дружбе»».

«Техническое решение найдено. Я думаю, что буквально в первой декаде мая как минимум южное направление «Дружбы» возобновит стабильную работу по прокачке нефти Urals заводам-потребителям», - заявил гендиректор «Укртранснафты» Николай Гавриленко.

Первые сведения о некачественной нефти из нефтепровода «Дружба» появились 19 апреля. Концерн «Белнефтехим» проинформировал о 10-25-кратном превышении допустимых показателей доли органических хлоридов. Российская «Транснефть» признала отклонение в качестве, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы имеют «технический характер». 22 апреля некачественное сырье достигло европейских НПЗ.

В связи с резким сокращением переработки нефти на НПЗ, спровоцированным поставками некачественной нефти из России, «Белнефтехим» ввел ограничения на экспорт светлых нефтепродуктов. 25 апреля БНК частично возобновила поставки в Украину. Плоцкий НПЗ группы Orlen загрузку не снижал, поскольку имеет достаточный запас сырья и альтернативный канал поставки саудовской нефти.

23 апреля «Гомельтранснефть Дружба» сообщал, что ожидает улучшения ситуации с качеством нефти не ранее чем через 8-10 дней.