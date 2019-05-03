Финансовые новости
- |
- 03.05.19
- |
- 09:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Чистая» российская нефть начнет поступать на экспорт по «Дружбе» в середине мая
11:59 02.05.2019 |
Чистая нефть из России начнет поступать в Словакию по нефтепроводу «Дружба» с середины мая. Об этом сообщило расположенное в Братиславе нефтеперерабатывающее предприятие Slovnaft, которое принадлежит венгерской компании MOL, передает angi.
Slovnaft и MOL достигли во вторник соглашения с Министерством энергетики России и представителями компаний, осуществляющих транзит, о мерах, направленных на восстановление с середины мая качества российской нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба», до надлежащих стандартов.
Со своей стороны Минэнерго РФ сообщило, что транзит «чистой» российской нефти по территории Венгрии и Словакии должен восстановиться в ближайшее время. Срок начала поставки «качественного» российского сырья на расположенный в Беларуси Мозырский НПЗ - 3-4 мая.
Ранее enkorr сообщал, что на экстренных переговорах в Минске стороны нашли решение проблемы возобновления транзита нефти по «Дружбе»».
«Техническое решение найдено. Я думаю, что буквально в первой декаде мая как минимум южное направление «Дружбы» возобновит стабильную работу по прокачке нефти Urals заводам-потребителям», - заявил гендиректор «Укртранснафты» Николай Гавриленко.
Первые сведения о некачественной нефти из нефтепровода «Дружба» появились 19 апреля. Концерн «Белнефтехим» проинформировал о 10-25-кратном превышении допустимых показателей доли органических хлоридов. Российская «Транснефть» признала отклонение в качестве, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы имеют «технический характер». 22 апреля некачественное сырье достигло европейских НПЗ.
В связи с резким сокращением переработки нефти на НПЗ, спровоцированным поставками некачественной нефти из России, «Белнефтехим» ввел ограничения на экспорт светлых нефтепродуктов. 25 апреля БНК частично возобновила поставки в Украину. Плоцкий НПЗ группы Orlen загрузку не снижал, поскольку имеет достаточный запас сырья и альтернативный канал поставки саудовской нефти.
23 апреля «Гомельтранснефть Дружба» сообщал, что ожидает улучшения ситуации с качеством нефти не ранее чем через 8-10 дней.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В НБУ назвали предел роста украинской экономики
|Почему Порошенко очень скрыто благословили 75% избирателей
|Несостоявшееся перемирие. Что заставило «гибридов» перейти на Донбассе к новой тактике
|Виртуальный президент. Когда Зеленский предложит ввести должность вице-президента
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Отсрочка с запуском рынка электроэнергии может негативно повлиять на отношения Украины и ЕС - Томаш Фиала
|Реформирование Укроборонпрома: на май запланировали консультации с предприятиями
|Украина будет производить комплектующие к боеприпасам артиллерии Азербайджана
|Новый чернобыльский «саркофаг» введут в эксплуатацию осенью
|Коболев рассказал о подготовке Украины к переговорам с российским Газпромом
|Реальная зарплата в Украине в марте 2019г возросла на 12,5% - Госстат
Это интересно
|Учёным удалось при помощи импланта в головном мозге воспроизвести мысленную речь
|Китайский университет и стартап из Пекина запустили возвращающуюся ракету
|Facebook могут оштрафовать на $5 млрд США - СМИ
|Студент хочет отсудить $1 млрд у Apple за ошибку системы распознавания лиц
|Перенос мобильного номера с 1 мая. Как это будет работать?
|Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально
|H&M планирует продавать секонд–хэнд