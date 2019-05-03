Цена на АЗС «Приват» 2 мая выросла еще на 50 коп/л

Сеть АЗС группы «Приват» за выходные повысила цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп/л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга.

В частности, в сети «Авиас» бензин марки А-92 подорожал до 28,95 грн/л, А-95 - до 29,95 грн/л, А-95+ - до 30,45 грн/л и ДТ - до 30,00 грн/л.

На станциях «Укрнафты» цены на А-92 выросли до 29,00 грн/л, А-95 - до 30,00 грн/л, А-95+ - до 30,50 грн/л и ДТ - до 30,00 грн/л.

Как сообщал enkorr, розничные цены растут с 22 апреля. В итоге средняя стоимость бензина и ДТ повысилась на 1-1,5 грн/л.

Рост розничных цен топлива стал следствием резкого повышения мировых цен на нефть, которые на прошлой неделе достигли 5-месячного максимума. Дополнительным фактором роста является неопределенность с поставками топлива из Беларуси, на которую приходится около 30% рынка ДТ и 40% рынка бензина.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 2 мая/26 апреля 2019 г., грн/л: