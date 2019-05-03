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Цена на АЗС «Приват» 2 мая выросла еще на 50 коп/л
11:49 02.05.2019 |
Сеть АЗС группы «Приват» за выходные повысила цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп/л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга.
В частности, в сети «Авиас» бензин марки А-92 подорожал до 28,95 грн/л, А-95 - до 29,95 грн/л, А-95+ - до 30,45 грн/л и ДТ - до 30,00 грн/л.
На станциях «Укрнафты» цены на А-92 выросли до 29,00 грн/л, А-95 - до 30,00 грн/л, А-95+ - до 30,50 грн/л и ДТ - до 30,00 грн/л.
Как сообщал enkorr, розничные цены растут с 22 апреля. В итоге средняя стоимость бензина и ДТ повысилась на 1-1,5 грн/л.
Рост розничных цен топлива стал следствием резкого повышения мировых цен на нефть, которые на прошлой неделе достигли 5-месячного максимума. Дополнительным фактором роста является неопределенность с поставками топлива из Беларуси, на которую приходится около 30% рынка ДТ и 40% рынка бензина.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 2 мая/26 апреля 2019 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
WOG
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
Авиас
|
28,95
|
0,50
|
29,95
|
0,50
|
30,45
|
0,50
|
30,00
|
0,50
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,50
|
30,00
|
0,50
|
30,50
|
0,50
|
30,00
|
0,50
|
AMIC
|
29,29
|
0,50
|
30,29
|
0,50
|
31,29
|
0,50
|
29,79
|
0,30
|
Shell
|
29,70
|
0,60
|
31,30
|
0,72
|
33,80
|
0,72
|
30,30
|
0,70
|
SOCAR
|
30,99
|
0,10
|
31,99
|
0,10
|
32,99
|
0,10
|
30,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,32
|
0,00
|
27,32
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
26,74
|
0,00
|
Glusco
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
Автотранс
|
28,83
|
0,30
|
29,73
|
0,10
|
30,58
|
0,10
|
28,93
|
0,35
|
KLO
|
29,29
|
0,00
|
29,99
|
-0,30
|
30,79
|
-0,20
|
29,99
|
-0,40
|
UPG
|
28,40
|
0,30
|
29,40
|
0,30
|
31,70
|
0,30
|
28,40
|
0,30
|
Параллель
|
30,34
|
1,43
|
31,51
|
0,26
|
x
|
x
|
30,76
|
0,26
|
Надежда
|
28,29
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
28,59
|
0,00
|
Chipo
|
26,97
|
0,00
|
27,84
|
0,00
|
31,09
|
0,00
|
27,04
|
0,00
|
Маркет
|
27,47
|
0,18
|
28,48
|
0,20
|
x
|
x
|
27,72
|
0,45
|
Marshal
|
27,70
|
0,80
|
28,70
|
0,80
|
x
|
x
|
28,40
|
1,00
|
SUN OIL
|
27,15
|
0,16
|
28,15
|
0,16
|
28,99
|
0,00
|
28,14
|
0,15
|
Mango
|
26,89
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
x
|
x
|
26,75
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
x
|
x
|
29,00
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
29,28
|
0,33
|
30,31
|
0,30
|
31,43
|
0,28
|
29,88
|
0,3
|
|
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