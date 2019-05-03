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Цены на нефть 2 мая усилили падение, Brent подешевела до $71,53 за баррель
14:51 02.05.2019 |
Цены на нефть падают в четверг: данные о росте запасов и производства нефти в США, опубликованные накануне, ослабили опасения, что нефтяной рынок столкнется с нехваткой поставок из-за снижения экспорта Ираном, Венесуэлой и Ливией.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:30 EET составляет 71,53 доллара за баррель, что на $0,65 (0,9%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $0,12 (0,17%) - до 72,18 доллара за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,72 (1,13%) - до $62,88 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт снизился в цене на $0,31 (0,49%) - до 63,6 доллара за баррель.
Согласно опубликованным в среду данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 9,9 млн баррелей, до максимального уровня с сентября 2017 года. Добыча нефти в США подскочила до нового рекорда - 12,3 млн баррелей в сутки.
"Когда резервы нефти в Штатах находятся на максимумах с 2017 года, а объемы добычи ставят новые рекорды, для рынка должны загораться красные предупредительные огни", - говорит аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес.
В то же время, по словам эксперта, спад на нефтяном рынке, вероятно, будет краткосрочным, поскольку фокус внимания трейдеров быстро вернется к геополитическим факторам, которые могут ограничить предложение нефти.
Добыча нефти в Венесуэле может упасть до нулевого уровня к концу года, поскольку США усиливают давление на режим президента Николаса Мадуро, отмечают эксперты RBC Capital Markets.
В четверг истекают сроки исключений из запрета на покупку иранской нефти, предоставленных США ряду стран в ноябре прошлого года. По оценкам независимых наблюдателей, экспорт иранской нефти сократился до менее чем 1 млн баррелей в сутки, поскольку Китай снизил объемы закупок, пишет The Wall Street Journal.
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