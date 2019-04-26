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«Приват» 26 апреля поднял цены на топливо на 50 коп./л
17:51 26.04.2019 |
Сеть АЗС группы «Приват» в обед 26 апреля повысила цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп/л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга.
В частности, в сети «Авиас» бензин марки А-92 подорожал до 28,45 грн/л, А-95 - до 29,45 грн/л, А-95+ - до 29,95 грн/л и ДТ - до 29,50 грн/л.
На станциях «Укрнафты» цены на А-92 выросли до 28,50 грн/л, А-95 - до 39,50 грн/л, А-95+ - до 30,00 грн/л и ДТ - до 29,50 грн/л.
Как сообщал enkorr, с 25 на 26 апреля средняя цена бензинов и ДТ повысилась на 16-19 коп./л. В частности, в сети WOG стоимость ДТ и бензина повысилась на 50 коп./л, на станциях Amic, Socar и Glusco - на 30 коп./л. Цены повысились и в региональных сетях - на столичной KLO бензин подорожал на 10 коп./л, ДТ - на 40 коп./л.
Розничные цены растут с начала недели (22 апреля). В итоге средняя стоимость бензина и ДТ повысилась на 1 грн/л.
Рост розничных цен топлива стал следствием резкого повышения мировых цен на нефть, которые на этой неделе достигли 5-месячного максимума. Дополнительным фактором роста является неопределенность с поставками топлива из Беларуси, на которую приходится около 30% рынка ДТ и 40% рынка бензина.
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