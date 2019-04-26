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Цены на АЗС 26 апреля выросли на 20 коп./л
11:59 26.04.2019 |
Стоимость топлива на АЗС продолжает расти: с 25 на 26 апреля средняя цена бензинов и ДТ повысилась на 16-19 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка.
В частности, в сети WOG стоимость ДТ и бензина повысилась на 50 коп./л, на станциях Amic, Socar и Glusco - на 30 коп./л. Цены повысились и в региональных сетях - на столичной KLO бензин подорожал на 10 коп./л, ДТ - на 40 коп./л, в сети «Автотранс», представленной преимущественно в Полтавской и Харьковской обл., бензин подорожал на 20-40 коп./л, ДТ - на 5 коп./л. Работающая в восточных регионах «Параллель» повысила цены на 50 коп./л (см табл.)
Розничные цены растут с начала недели (22 апреля). В итоге средняя цена бензина и ДТ повысилась на 1 грн/л.
Рост розничных цен топлива стал следствием резкого повышения мировых цен на нефть, которые на этой неделе достигли 5-месячного максимума. Дополнительным фактором роста является неопределенность с поставками топлива из Беларуси, на которую приходится около 30% рынка ДТ и 40% рынка бензина.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 26/25 апреля 2019 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
WOG
|
30,99
|
0,50
|
31,99
|
0,50
|
32,99
|
0,50
|
30,99
|
0,50
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
AMIC
|
28,79
|
0,30
|
29,79
|
0,30
|
30,79
|
0,30
|
29,49
|
0,50
|
Shell
|
29,10
|
0,00
|
30,58
|
0,00
|
33,08
|
0,00
|
29,60
|
0,00
|
SOCAR
|
30,89
|
0,30
|
31,89
|
0,30
|
32,89
|
0,30
|
30,99
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
26,32
|
0,41
|
27,32
|
0,41
|
28,82
|
0,40
|
26,74
|
0,54
|
Glusco
|
28,95
|
0,30
|
29,95
|
0,30
|
31,95
|
0,70
|
28,95
|
0,30
|
Автотранс
|
28,53
|
0,20
|
29,63
|
0,40
|
30,48
|
0,50
|
28,58
|
0,05
|
KLO
|
29,29
|
0,10
|
30,29
|
0,10
|
30,99
|
0,30
|
30,39
|
0,40
|
UPG
|
28,10
|
0,00
|
29,10
|
0,00
|
31,40
|
0,00
|
28,10
|
0,00
|
Параллель
|
28,91
|
0,50
|
31,25
|
0,50
|
x
|
x
|
30,50
|
0,50
|
Надежда
|
28,29
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
28,59
|
0,00
|
Chipo
|
26,97
|
0,00
|
27,84
|
0,00
|
31,09
|
0,00
|
27,04
|
0,00
|
Маркет
|
27,29
|
0,30
|
28,28
|
0,29
|
x
|
x
|
27,27
|
1,28
|
Marshal
|
26,90
|
1,00
|
27,90
|
1,00
|
x
|
x
|
27,40
|
1,00
|
SUN OIL
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Mango
|
26,89
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
x
|
x
|
26,75
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
28,00
|
0,90
|
29,00
|
0,90
|
x
|
x
|
29,00
|
0,90
|
Средняя цена в Украине:
|
28,75
|
0,16
|
29,80
|
0,16
|
30,99
|
0,18
|
29,38
|
0,19
|
|
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