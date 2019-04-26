Цены на АЗС 26 апреля выросли на 20 коп./л

Стоимость топлива на АЗС продолжает расти: с 25 на 26 апреля средняя цена бензинов и ДТ повысилась на 16-19 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка.

В частности, в сети WOG стоимость ДТ и бензина повысилась на 50 коп./л, на станциях Amic, Socar и Glusco - на 30 коп./л. Цены повысились и в региональных сетях - на столичной KLO бензин подорожал на 10 коп./л, ДТ - на 40 коп./л, в сети «Автотранс», представленной преимущественно в Полтавской и Харьковской обл., бензин подорожал на 20-40 коп./л, ДТ - на 5 коп./л. Работающая в восточных регионах «Параллель» повысила цены на 50 коп./л (см табл.)

Розничные цены растут с начала недели (22 апреля). В итоге средняя цена бензина и ДТ повысилась на 1 грн/л.

Рост розничных цен топлива стал следствием резкого повышения мировых цен на нефть, которые на этой неделе достигли 5-месячного максимума. Дополнительным фактором роста является неопределенность с поставками топлива из Беларуси, на которую приходится около 30% рынка ДТ и 40% рынка бензина.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 26/25 апреля 2019 г., грн/л: