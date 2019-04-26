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Нефть дешевеет 26 апреля после обновления максимумов с осени 2018 г
08:49 26.04.2019 |
Цены на нефть коррекционно снижаются в пятницу утром после достижения днем ранее максимальных отметок с конца октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.12 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% - до 74,19 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI - на 0,49%, до 64,89 доллара.
Инвесторы фиксируют прибыль после того, как стоимость "черного золота" обновила почти полугодовые максимумы. Так, цена Brent в четверг подскакивала выше 75 долларов, а WTI - 66 долларов за баррель. Обе отметки являются максимальными с 31 октября 2018 года. Причиной такого скачка, помимо американских санкций против Ирана, стали новости о приостановке поставок нефти по польскому участку нефтепровода "Дружба".
Участники торгов также обратили внимание на заявления министра нефти Нигерии Эммануэля Ибе Качикву, который сказал, что ОПЕК+ на встрече в июне не откажется от квот на добычу нефти при сохранении текущего состояния рынка, однако может ослабить ограничения в случае сокращения предложения.
Аналитики консалтинговой компании FGE, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что "сейчас ОПЕК+ должна принять меры и увеличить добычу для обеспечения достаточного предложения на рынках и предотвращения роста цен".
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