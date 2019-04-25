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Мир готов отказаться от иранской нефти
18:22 25.04.2019 |
Вашингтон утверждает, что на рынке имеется достаточное предложение для поддержания стабильных цен.
"Остался примерно миллион баррелей в день иранской нефти , и на рынке имеется достаточное предложение для облегчения перехода и поддержания стабильных цен", - заявил журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Он прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке через 3 дня после того, как Вашингтон объявил о прекращении со 2 мая льготного периода для 8 стран, покупающих нефть у Тегерана. Теперь те, кто продолжит импортировать иранскую нефть, также попадут под санкции США.
Инвесторы, правда, не до конца уверены в достаточности имеющегося предложения: котировки Brent и WTI растут, а Dubai Crude достигла пятилетнего максимума.
Тем не менее в Вашингтоне ситуацию с ценами характеризуют как позитивную. "Сейчас самое время стремиться к нулю", - заявил помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Франк Фаннон, имея в виду сокращение экспорта иранской нефти. Он добавил, что сейчас рынок "хорошо обеспечен".
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты компенсируют дефицит на рынке нефти.
Кроме того, добыча "черного золота" растет и в США: в этом году показатель достиг рекордных 12,2 млн баррелей в сутки.
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 г. предоставлены исключения, то есть США обязались не вводить против этих стран санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.
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