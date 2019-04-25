Бензин А-95 в Киевской области 25 апреля подорожал на 15 копеек

Средняя цена на бензин марки А-95 на автозаправках в Киеве и области за сутки выросла на 15 копеек и составляет 29,29 гривни за литр.

Такая цена установилась за счет подорожания самого дешевого А-95 на 30 копеек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные ресурса Vseazs.com.

На Киевщине самый дешевый бензин марки А-95 сегодня утром можно приобрести на АЗС Chipo (+30 коп.), "БРСМ-Нафта" и SUN OIL по цене 26,99 грн за литр.

На автозаправках MANGO литр бензина А-95 предлагают по 27,19 грн.

Сеть АЗС "Люксвен" продает бензин А-95 по 27,69 грн за литр (подорожал на 50 копеек).

На АЗС "Авантаж 7", "Золотой Гепард" и "Формула" литр бензина марки А-95 стоит 27,95 грн.

На АЗС "Маркет" бензин А-95 можно приобрести по 27,99 грн за литр (подорожал на 1 грн).

Сеть автозаправок UPG предлагает литр бензина марки А-95 по 28,50 грн.

На АЗС "Авиас" (+1,05 грн), "Авиас плюс" и "Укрнафта" бензин А-95 стоит 29,00 грн за литр.

На АЗС "Амис" бензин марки А-95 можно приобрести по 29,29 грн за литр (подорожал на 30 копеек).

На АЗС Glusco предлагают бензин А-95 по 29,45 грн за литр (подорожал на 15 копеек).

На автозаправках "Народная" бензин марки А-95 можно приобрести по 29,95 грн за литр.

На АЗС "КЛО" бензин А-95 продают по 30,19 грн за литр (подорожал на 50 копеек).

На АЗС Shell бензин марки А-95 стоит 31,29 грн за литр (подорожал на 50 копеек).

На АЗС OKKO и WOG литр бензина А-95 продают по 31,49 грн.

Самый дорогой бензин А-95 сегодня предлагают на АЗС Socar - по 31,59 грн за литр.