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Нефть торгуется без единой динамики 25 апреля на данных по запасам в США и опасениях за экономику
08:31 25.04.2019 |
Цены на нефть изменяются разнонаправленно в четверг утром на фоне данных по запасам сырья в США за неделю и опасениях за состояние мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04%, до 74,6 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на WTI опускалась на 0,15% - до 65,79 доллара.
Участники торгов обратили внимание на данные минэнерго США, которое сообщило в среду о том, что коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 5,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов лишь на 1,3 миллиона баррелей. В то же время запасы бензина уменьшились на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 225,8 миллиона баррелей. Ожидалось снижение на 1,04 миллиона баррелей.
Давление на стоимость "черного золота" оказывают опасения относительно замедления роста мировой экономики, которое может негативно отразиться на спросе на нефть. Аналитики Capital Economics, мнение которых приводит агентство Рейтер, сказали, что по-прежнему ждут снижения цен на нефть в текущем году из-за того, что медленный рост мировой экономики оказывает давление на спрос на сырье. Кроме того, эксперты отметили рост добычи сланцевой нефти в США, а также отказ инвесторов от рисковых активов, и в частности, сырьевых.
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