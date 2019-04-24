Оптовые цены ДТ с утра 24 апреля выросли в среднем на 10% или 2 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

По состоянию на 13:15 среды, цена бензовозных партий ДТ на в Новоград-Волынском была на уровне 25,70 грн/л. По сравнению с 23 апреля, цены выросли на 2,25 грн/л.

В крупнооптовом сегменте стоимость топлива со ст. Новоград-Волынский выросла в среднем на 2 650 грн/т. На 13:30 «Анвитрейд» предлагал топливо 30 450 грн/т.

На станции Коростень предложение белорусского топлива с понедельника отсутствует. В мелкооптовом сегменте в первой половине дня было предложение по 25,50 грн/л, но по словам трейдеров, после обеда оно было снято.

Кременчугский НПЗ «Укртатнафта» повышал цену в 2 этапа в общей сложности на 1750 грн/т - с 28 450 грн/т до 29 750 грн/т.

В южных регионах цены в мелком опте достигают 25,50-26,10 грн/л. «Ожидается три танкера в ближайшее время, но все они уже давно расписаны и распроданы», - отмечает трейдер из юга.

В «Консалтинговой группе А-95» enkorr сообщили что 10%-е повышение цены стало следствием ажиотажных настроений рынка. Расчетная цена исходя из текущего уровня котировок и курса валют на условиях FCA Новоград-Волынский составляет примерно 26 900-27 000 грн/т. Таким образом ажиотажные надбавка на текущий момент составляет примерно около 3 000 грн/т. (см граф.)

«Расчетная цена на сегодня по котировкам, по текущему курсу 22,50 грн/л, но на Новограде сейчас торгуют по 25,70 грн/л», - говорит мелкооптовый трейдер, работающий в восточной и южных областях.

Ажиотажный спрос, возник на информации об ограничении поставок из Беларуси и ожидаемом дефиците. По словам трейдеров, спрос также усиливается предстоящими 5-дневными выходными и желанием трейдеров сформировать достаточный запас топлива.

Трейдеры опасаются, что, если ситуация с белорусскими поставками не прояснится в ближайшее время, после Пасхальных праздников ажиотаж на рынке усилится.