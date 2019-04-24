На АЗС Киевщины бензин А-95 продают по 26,69-31,59 гривни

Средняя цена на бензин марки А-95 на автозаправках в Киеве и области по состоянию на 8 часов утра 24 апреля 2019 года, составляет 29,14 грн за литр.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные ресурса Vseazs.com.

На Киевщине самый дешевый бензин марки А-95 сегодня утром можно приобрести на АЗС Chipo по цене 26,69 грн за литр.

На АЗС "БРСМ-Нафта" (+20 коп.), "Маркет" и SUN OIL бензин А-95 продают по 26,99 грн за литр.

На автозаправках MANGO (+30 коп.) и "Люксвен" литр бензина А-95 предлагают по 27,19 грн.

На АЗС "Авантаж 7" (+50 коп.), ANP, "Золотой Гепард" и "Формула" литр бензина А-95 стоит 27,95 грн.

На АЗС "Авиас плюс" бензин марки А-95 продают по 28,00 грн за литр.

Сеть автозаправок UPG предлагает литр бензина А-95 по 28,50 грн.

На АЗС "АМИС" бензин марки А-95 можно приобрести по 28,99 грн за литр.

На АЗС "Авиас плюс" и "Укрнафта" литр бензина А-95 стоит 29,00 грн (подорожал на 1 грн).

На АЗС Glusco предлагают бензин марки А-95 по 29,30 грн за литр.

На АЗС "КЛО" бензин А-95 продают по 29,69 грн за литр (подорожал на 20 копеек).

На АЗС "Народная" бензин А-95 можно приобрести по 29,95 грн за литр.

На АЗС Shell бензин марки А-95 стоит 30,79 грн за литр.

На АЗС OKKO и WOG литр бензина А-95 продают по 31,49 грн.

Самый дорогой бензин А-95 сегодня предлагают на АЗС Socar - по 31,59 грн за литр.