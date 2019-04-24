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Нефть дешевеет 24 апреля после резкого роста и на данных по запасам сырья от API
09:18 24.04.2019 |
Цены на нефть перешли к снижению в среду утром после роста с начала недели; давление на стоимость сырья оказывают данные американского института нефти (API) о росте запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,47%, до 74,16 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на WTI опускалась на 0,53% - до 65,95 доллара.
В среду на рынке нефти отмечается коррекция после роста с начала недели, в результате которого цены на "черное золото" обновили максимумы с начала ноября 2018 года. Поддержку стоимости сырья оказало принятое в понедельник решение США о прекращении действия исключений из нефтяных санкций против Ирана со 2 мая.
Давление на цены на "черное золото" в среду оказывают данные API, который сообщил о росте запасов в США за минувшую неделю на 6,9 миллиона баррелей после снижения на 3,096 миллиона баррелей неделей ранее. Теперь трейдеры ждут официальных данных управления энергетической информации минэнерго США. По прогнозам аналитиков, они покажут, что запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,255 миллиона баррелей после сокращения на 1,396 миллиона баррелей неделей ранее.
Определенное влияние на настроения инвесторов продолжают оказывать заявления Международного энергетического агентства (МЭА), сделанные во вторник. Агентство объявило, что готово действовать для обеспечения адекватного предложения на рынке нефти в условиях санкций США против Ирана.
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