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Предложение ДТ в опте 23 апреля сократилось
08:26 24.04.2019 |
Количество предложений дизельного топлива в мелко- и крупнооптовом сегменте сократилось на фоне неопределенности с поставками топлива из Беларуси и скачка мировых цен на нефть. По данным ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95», за последние два дня средняя цена бензовозных партий ДТ выросла на 70 коп./л, вагоно-цистерн - на 650 грн/т.
По сравнению с пятницей, 19 апреля, количество предложений ДТ на железнодорожной станции Новоград-Волынский сократилось вполовину, а цены с 26 900-27 150 грн/т повысились до 27 800-27 950 грн/т. В течение дня операторы по нескольку раз пересматривали заявленные цены.
Предложений белорусского ДТ на ст. Коростень 22 и 23 апреля не зафиксировано. С мозырским ресурсом в рынок выходила только ЗНГК по ст. Васильков (Киевская область) с ценой 28 100 грн/т в понедельник и 28 600 грн/т во вторник.
На 500 грн/т повысила цены в своем прейскуранте «Укртатнафта»: цена на кременчугское ДТ выросла с 27 500 до 28 000 грн/т.
«Сейчас логичным будет придержать ресурс: никто точно не может ответить, сколько будет закрыт белорусский импорт, плюс нефть пробила $74/барр. Получается, из-за пасхальных праздников в Европе предварительную цену ДТ мы сможем сформировать в лучшем случае сегодня вечером», - отметил в беседе с enkorr трейдер одной из компаний.
По данным enkorr, возобновление импорта топлива из Беларуси ожидается не ранее чем через 10 дней. «Это «дырка» примерно в 50-60 тыс. т и как быстро ее удастся закрыть, и что будет с ценой пока прогнозировать сложно», - отметил собеседник enkorr, чья компания импортирует в том числе белорусское топливо.
Цена бензовозных партий с нефтебаз в г. Новограде-Волынском с начала недели повысилась на 60 коп./л. «Анвитрейд» выставлял цену 23,60 грн/л (+60 коп./л к 19 апреля), «Альянс Энерго Трейд» - 23,60 грн/л (+60 коп./л), «Мартин Трейд» - 23,45 грн/л (+40 коп./л). В Коростене 22 апреля «Фактор» предлагал бензовозные партии ДТ по 23,10 грн/л (+40 коп./л к 19 апреля), 23 апреля было предложение от «Интер Лайт» по 23,80 грн/л.
В столичном регионе цены в мелкооптовом сегменте за два дня повысились на 75 коп./л до 23,55-24,15 грн/л. В южных областях цены бензовозных партий выросли на 75-80 коп./л. По Одесской области Orange Oil выходил с ценой 24,45 грн/л (Килия и Измаил), «ОККО-Бизнес» - по 24,45 грн/л (Выгода).
По мнению трейдеров, на рынке пока не наблюдается ажиотаж из-за больших накопленных запасов. «На рынке очень много остатков с прошлых месяцев из-за слабого спроса в этом году. На текущий момент ажиотажа нет. Плюс многие участники рынка считают данную ситуацию у белоруссов маленькой проблемой, и она вскоре будет решена. Также присутствует мнение, что это очередная утка для поднятия цен», - поделился мнением с enkorr один из трейдеров.
Как сообщал enkorr, «Белнефтехим» ввел ограничения на экспорт светлых нефтепродуктов в связи с резким сокращением переработки нефти на НПЗ, спровоцированным поставками некачественной нефти из России.
Первые сведения о некачественной нефти из нефтепровода «Дружба» появились 19 апреля. Концерн проинформировал о 10-25-кратном превышении допустимых показателей доли органических хлоридов. Российская «Транснефть» признала отклонение в качестве, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы имеют «технический характер». 22 апреля некачественное сырье достигло европейских НПЗ.
23 апреля БНХ сообщил, что «пока говорить, что есть какие-то улучшения по потоку нефти, преждевременно». В «Гомельтранснефть Дружба» ожидают улучшения ситуации с качеством нефти не ранее чем через 8-10 дней. В этот же день БНК уведомила своих контрагентов о наступлении форс-мажора.
Справка enkorr
В 2018 г. доля белорусского ДТ в балансе украинского рынка составила 33%. Мозырский и Новополоцкий НПЗ по итогам прошлого года отгрузили в Украину 2,343 млн т (-8% по сравнению с 2017 г.).
Белорусские производители остаются основным источником поставки бензинов в Украину. В 2018 г. импорт бензина из Беларуси в Украину составил 836,5 тыс. т, что равно 44% объема украинского рынка.
На белорусское авиационное топливо в 2018 г. припало 8% украинского рынка (70,2 тыс. т.).
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