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В мелком опте 23 апреля отмечался рост цен на бензины А-92 Евро, А-95 Евро и ДТ
08:23 24.04.2019 |
23 апреля 2019 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.13% (3 коп/л) до 25.27 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.22% (6 коп/л) до 26.23 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте в цене выросло на 0.94% (23 коп/л) до 24.14 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.27
|0.13
|2.37
|11.28
|Бензин А-95 евро
|26.23
|0.22
|2.32
|11.05
|Дизельное топливо евро
|24.14
|0.94
|3.68
|2.83
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