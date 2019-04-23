Топливо в рознице 23 апреля незначительно подорожало

Розничная стоимость бензинов и дизельного топлива в отдельных сетях АЗС выросла на 16-40 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, на 20 коп./л подорожали все бензины на «БРСМ-Нафта»: А-92 - до 25,90 грн/л, А-95 - до 26,90 грн/л, А-95+ - до 28,42 грн/л. В сети KLO бензины также подорожали на 20 коп./л, а ДТ - на 40 коп./л,

В сетях «Параллель», Mango и SUN OIL цены на топливо выросли на 16-32 коп./л.

Средние цены по стране 23 апреля выросли в пределах 3 коп./л.

По словам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, рост цен в первую очередь является реакцией на повышение мировых цен на нефть.

«Цены на нефтепродукты для потребителей в ближайшее время продолжат рост, но пока основным драйвером является повышение котировок на мировом рынке вследствие уменьшения поставок из Ирана и Венесуэлы. На данный момент мировая конъюнктура сформировала потенциал роста в размере до 1 грн/л. Фактор перехода на альтернативные поставки дизтоплива скажется на ценах в мае и составит около 1 грн/л», - отметил эксперт.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 23/22 апреля 2019 г., грн/л: