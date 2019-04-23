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Топливо в рознице 23 апреля незначительно подорожало
12:50 23.04.2019 |
Розничная стоимость бензинов и дизельного топлива в отдельных сетях АЗС выросла на 16-40 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, на 20 коп./л подорожали все бензины на «БРСМ-Нафта»: А-92 - до 25,90 грн/л, А-95 - до 26,90 грн/л, А-95+ - до 28,42 грн/л. В сети KLO бензины также подорожали на 20 коп./л, а ДТ - на 40 коп./л,
В сетях «Параллель», Mango и SUN OIL цены на топливо выросли на 16-32 коп./л.
Средние цены по стране 23 апреля выросли в пределах 3 коп./л.
По словам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, рост цен в первую очередь является реакцией на повышение мировых цен на нефть.
«Цены на нефтепродукты для потребителей в ближайшее время продолжат рост, но пока основным драйвером является повышение котировок на мировом рынке вследствие уменьшения поставок из Ирана и Венесуэлы. На данный момент мировая конъюнктура сформировала потенциал роста в размере до 1 грн/л. Фактор перехода на альтернативные поставки дизтоплива скажется на ценах в мае и составит около 1 грн/л», - отметил эксперт.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 23/22 апреля 2019 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
WOG
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Shell
|
28,76
|
0,00
|
30,16
|
0,00
|
32,66
|
0,00
|
29,26
|
0,00
|
SOCAR
|
30,59
|
0,00
|
31,59
|
0,00
|
32,59
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,90
|
0,20
|
26,90
|
0,20
|
28,42
|
0,20
|
26,00
|
0,00
|
Glusco
|
28,30
|
0,00
|
29,30
|
0,00
|
30,90
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
Автотранс
|
27,88
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
29,98
|
0,00
|
28,33
|
0,00
|
KLO
|
28,69
|
0,20
|
29,69
|
0,20
|
30,69
|
0,20
|
29,49
|
0,40
|
UPG
|
27,50
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
30,80
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
Параллель
|
28,08
|
0,33
|
30,38
|
0,33
|
x
|
x
|
29,62
|
0,16
|
Надежда
|
27,97
|
0,00
|
28,97
|
0,00
|
29,69
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
Chipo
|
26,64
|
0,00
|
27,52
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
26,74
|
0,00
|
Маркет
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
x
|
x
|
25,99
|
0,00
|
Marshal
|
24,00
|
0,00
|
25,30
|
0,00
|
x
|
x
|
24,50
|
0,00
|
SUN OIL
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Mango
|
26,33
|
0,24
|
27,39
|
0,24
|
x
|
x
|
26,45
|
0,32
|
Укргаздобыча
|
27,10
|
0,00
|
28,10
|
0,00
|
x
|
x
|
28,10
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
27,95
|
0,03
|
29,01
|
0,03
|
30,25
|
0,01
|
28,52
|
0,02
|
|
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