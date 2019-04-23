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В Украине наблюдается повышение качества сжиженного газа
09:07 23.04.2019 |
Об этом в рамках семинара LPG Ukraine Workshop сообщила заместитель начальника управления контроля качества нефтепродуктов WOG Валентина Кравчук, передает корреспондент enkorr.
По ее словам, улучшение качества продукта связано, в первую очередь, с изменением источников поставок в 2018 г. Кроме того, сами продавцы начали тщательнее выбирать поставщика и увеличивать количество лабораторий, в которых отслеживается качество ресурса.
«Немаловажной также является и обратная связь от клиентов. Этот канал связи сейчас достаточно налажен. Поэтому продажа некачественного газа влечет за собой репутационные потери и потери объёмов продаж», - отметила она.
В.Кравчук также рассказала о положительном опыте использования присадок в топливе.
«Нефтехимия развивается во всем мире и применение присадок становится обычной практикой. К этому вопросу надо подходить серьезно, а именно, прежде чем принимать решение об их применении, необходимо провести предварительные испытания, чтобы подтвердить положительный эффект и исключить отрицательный. Это связано с переменным качеством газа, который заходит на рынок Украины», - резюмировала Кравчук.
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