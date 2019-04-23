Нефть дорожает второй день подряд на новостях вокруг санкций США против Ирана

Цены на нефть во вторник продолжают расти второй день подряд и находятся у максимумов с начала ноября 2018 года на фоне решения США об отмене исключений из санкций на покупку иранской нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,36% - до 74,31 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на WTI повышалась на 0,49% - до 65,87 доллара. Обе отметки являются максимальными с начала ноября 2018 года.

Ключевым фактором, поддерживающим стоимость "черного золота", стало решение США об отмене исключений из нефтяных санкций против Ирана.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. В понедельник администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать эти исключения. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

Аналитики банка ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что "решение США может усугубить текущие проблемы с поставками, которые ощущаются в связи с санкциями против Венесуэлы, сокращением предложения со стороны ОПЕК и эскалацией военного конфликта в Ливии".