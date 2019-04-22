Рынок ДТ в І квартале вырос на 10,5%

Объем поставок дизельного топлива на украинский рынок в І квартале 2019 г. увеличился на 10,5% (на 133 тыс. т) до 1,4 млн т., по сравнению с І кварталом 2018 г.

Как сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95», импорт дизтоплива увеличился на 13,5% (на 145 тыс. т) до 1,224 млн т, внутреннее производство сократилось на 6,3% (на 12 тыс. т) до 175 тыс. т.

Основным источников поставки ДТ на украинский рынок остается Россия. По итогу І кварталу поставки российского ДТ увеличились на 23% (на 117 тыс. т) до 625 тыс. т и превысили 50% от общего объема импорта.

Поставки российского ДТ по нефтепродуктопроводу «ПрикарпатЗападтранс» - основному каналу импорта - выросли за этот период на 22% (на 105 тыс. т) до 573,5 тыс. т.

Из этого объема 463,4 тыс. т было отгружено через терминалы в Новоград-Волынском (368,4 тыс. т), Смыге (82,8 тыс. т) и Дубриничах (12,1 тыс. т). Основной рост поставок пришелся на Новоград-Волынский - +13,5% к аналогичному периоду 2018 г..

Остальные 110,1 тыс. т поступили в Украину по смешанной логистической схеме: по нефтепродуктопроводу в Гомель (Беларусь), откуда в вагоно-цистернах пересекли белорусско-украинскую границу. По сравнению с І кварталом 2018 г. эти поставки выросли в 2 раза.

Объем импорта белорусского ДТ в І квартале 2019 г. вырос на 15,6% (на 65,3 тыс. т) до 483,5 тыс. т. Доля белорусского топлива в структуре импорта сохранилась на уровне 39%. Импорт из Литвы сократился на 14,3% (на 11,8 тыс. т) до 70,3 тыс. т. Импорт по морю сократился на 38% (на 26 тыс. т) до 42,9 тыс. т.

По данным «Консалтинговой группы А-95», поставки дизельного топлива из России в 2018 г. обеспечили 40% украинского рынка дизельного топлива. В прошлом году из России импортировано 2,597 млн т.

Напомним, 18 апреля Россия ввела новые санкции в отношении Украины, предусматривающие ограничение на экспорт нефти и нефтепродуктов с 1 июня 2019 г.

Согласно решению правительства РФ, экспорт дизельного топлива, пропан-бутана и прямогонного бензина в Украину с 1 июня возможен лишь на основании разрешений, выдаваемых Минэкономразвития.