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Бензин А-95 на АЗС 22 апреля подорожал в среднем на 23 копеqrb
11:48 22.04.2019 |
Крупные сети АЗС повысили стоимость дизельного топлива на 50 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95», отметив, что это первое повышение розничных цен за последние 5 месяцев.
С 19 по 22 апреля ОККО и WOG подняли цену ДТ с 29,99 грн/л до 30,49 грн/л. Последний раз стоимость ДТ в этих сетях росла в ноябре 2018 г, а на уровне 29,99 грн/л цены находились с января 2019 г.
Также на 50 коп./л выросла стоимость бензинов в этих сетях: А-92 с 29,99 до 30,49 грн/л, А-95 – с 30,99 до 31,49 грн/л.
Рост цен зафиксирован и в других сетях: столичная KLO повысила цену ДТ на 50 коп./л, бензинов на 40-50 коп./л, на 35 коп./л выросла цена в сети Glusco, на 20-50 коп./л на «БРСМ-Нафта», на 40 коп./л в сети UPG.
Средняя розничная цена ДТ повысилась на 14 коп./л до 28,51 грн/л. бензинов – на 17-23 коп./л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 19/22 апреля 2019 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,49
|
0,50
|
31,49
|
0,50
|
32,49
|
0,50
|
30,49
|
0,50
|
WOG
|
30,49
|
0,50
|
31,49
|
0,50
|
32,49
|
0,50
|
30,49
|
0,50
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,99
|
0,30
|
28,99
|
0,30
|
29,99
|
0,30
|
27,99
|
0,00
|
Shell
|
28,76
|
0,00
|
30,16
|
0,00
|
32,66
|
0,00
|
29,26
|
0,00
|
SOCAR
|
30,59
|
0,60
|
31,59
|
0,60
|
32,59
|
0,60
|
30,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,70
|
0,21
|
26,70
|
0,21
|
28,22
|
0,49
|
26,00
|
0,24
|
Glusco
|
28,30
|
0,35
|
29,30
|
0,35
|
30,90
|
0,35
|
28,50
|
0,35
|
Автотранс
|
27,88
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
29,98
|
0,00
|
28,33
|
0,00
|
KLO
|
28,49
|
0,40
|
29,49
|
0,50
|
30,49
|
0,50
|
29,09
|
0,50
|
UPG
|
27,50
|
0,40
|
28,50
|
0,40
|
30,80
|
0,40
|
27,50
|
0,40
|
Параллель
|
27,75
|
0,00
|
30,04
|
0,00
|
x
|
x
|
29,46
|
0,00
|
Надежда
|
27,97
|
0,15
|
28,97
|
0,15
|
29,69
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
Chipo
|
26,64
|
0,00
|
27,52
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
26,74
|
0,00
|
Маркет
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
x
|
x
|
25,99
|
0,00
|
Marshal
|
24,00
|
0,00
|
25,30
|
0,00
|
x
|
x
|
24,50
|
0,00
|
SUN OIL
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Mango
|
26,09
|
0,40
|
27,15
|
0,40
|
28,09
|
0,30
|
26,13
|
0,24
|
Укргаздобыча
|
27,10
|
0,00
|
28,10
|
0,00
|
x
|
x
|
28,10
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
27,93
|
0,17
|
28,99
|
0,17
|
30,23
|
0,23
|
28,51
|
0,14
|
|
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