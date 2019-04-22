Бензин А-95 на АЗС 22 апреля подорожал в среднем на 23 копеqrb

Крупные сети АЗС повысили стоимость дизельного топлива на 50 коп./л, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95», отметив, что это первое повышение розничных цен за последние 5 месяцев.

С 19 по 22 апреля ОККО и WOG подняли цену ДТ с 29,99 грн/л до 30,49 грн/л. Последний раз стоимость ДТ в этих сетях росла в ноябре 2018 г, а на уровне 29,99 грн/л цены находились с января 2019 г.

Также на 50 коп./л выросла стоимость бензинов в этих сетях: А-92 с 29,99 до 30,49 грн/л, А-95 – с 30,99 до 31,49 грн/л.

Рост цен зафиксирован и в других сетях: столичная KLO повысила цену ДТ на 50 коп./л, бензинов на 40-50 коп./л, на 35 коп./л выросла цена в сети Glusco, на 20-50 коп./л на «БРСМ-Нафта», на 40 коп./л в сети UPG.

Средняя розничная цена ДТ повысилась на 14 коп./л до 28,51 грн/л. бензинов – на 17-23 коп./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 19/22 апреля 2019 г., грн/л: