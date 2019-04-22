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Нефть дорожает более чем на 2% на новостях вокруг санкций США против Ирана
08:33 22.04.2019 |
Цены на нефть растут более чем на 2% в понедельник утром на фоне сообщений о том, что США готовятся прекратить действие исключений из санкций на покупку иранской нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,56% - до 73,81 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,36%, до 65,53 долларов за баррель, максимальной отметки с 1 ноября 2018 года. При этом стоимость июньских фьючерсов на WTI не менялась и составляла 64,07 доллара.
В центре внимания инвесторов оказались сообщения газеты Washington Post со ссылкой на источники о том, что власти США в понедельник объявят о прекращении действия исключений из санкций для ряда стран на покупку иранской нефти. По данным издания, решение вступит в силу со 2 мая.
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и вновь ввели санкции против Тегерана. Для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) США установили "исключения", то есть обязались до определенного времени не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.
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