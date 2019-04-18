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Польша сокращает импорт нефти из России, предпочитая закупать «черное золото» у Саудовской Аравии
09:47 18.04.2019 |
Почти половина сырой нефти, импортируемой в Польшу компанией PKN Orlen, поступает не из России.
Об этом сообщает "Польское радио".
Отмечается, что это является следствием диверсификации поставок сырья.
"В частности, расширяется сотрудничество с Saudi Aramco Oil Company. Заключены новые контракты на поставки саудовской нефти на нефтеперерабатывающие заводы PKN Orlen, а также покупка тяжелого мазута, произведенного Orlen Lietuva, саудовским партнером", - говорится в сообщении.
Торговые отношения с саудовским концерном PKN Orlen установил в 2016 году путем подписания первого контракта на поставку сырой нефти по долгосрочному контракту. В апреле 2018 года в рамках политики диверсификации поставок, компании подписали приложение к соглашению, согласно которому объем поставок саудовской нефти увеличился до 300 тысяч тонн сырья в месяц.
"Благодаря проводимой PKN Orlen политике диверсификации направлений поставок, в настоящее время 30% сырой нефти, перерабатываемой на всех НПЗ компании в Польше, Литве и Чехии поступает не из России", - подчеркивает издание.
В то же время почти 50 процентов сырой нефти, импортируемой в Польшу, поставляется не из России.
В настоящее время сырая нефть из Норвегии, Анголы, Нигерии и Саудовской Аравии импортируется на нефтеперерабатывающий завод PKN Orlen в Плоцке в дополнение к российской сырой нефти.
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