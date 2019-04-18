Нефть слабо дорожает 18 апреля после данных по запасам сырья в США

Цены на нефть демонстрируют незначительную положительную динамику в четверг утром после публикации еженедельной статистики по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,1%, до 71,69 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,09%, до 63,82 доллара за баррель.

Участники торгов обратили внимание на данные управления энергетической информации минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 1,4 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали роста показателя. "Цены изменяются незначительно, несмотря на неожиданное снижение запасов в США", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией в Ливии, где в начале апреля обострился военный конфликт. В среду глава государственной ливийской компании National Oil Corp. (NOC) Мустафа Саналла (Mustafa Sanallah) заявил, что добыча нефти в стране может в ближайшие недели упасть до нуля с нынешнего уровня в 1,2 миллиона баррелей в сутки из-за развития военного конфликта в стране.