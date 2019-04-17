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Бензин А-95 на АЗС Киева 17 апреля продают по 26,39 - 30,99 гривны
12:38 17.04.2019 |
Средняя цена на бензин марки А-95 на автозаправках в Киеве и области по состоянию на 8 часов утра, 17 апреля 2019 года, составляет 28,69 грн за литр.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные ресурса Vseazs.com.
На Киевщине самый дешевый бензин марки А-95 сегодня утром можно приобрести на АЗС MANGO по цене 26,39 грн за литр.
Бензин марки А-95 на АЗС Chipo и БРСМ-нефть стоит 26,49 грн за литр.
На автозаправках "Маркет" и SUN OIL бензин А-95 продают по 26,99 грн за литр.
На АЗС "Люксвен" литр бензина А-95 предлагают по 27,19 грн.
На АЗС "Авантаж 7" бензин марки А-95 можно купить по 27,45 грн за литр.
На АЗС ANP, "Авиас", "Золотой Гепард" и "Формула" литр бензина А-95 предлагают по 27,95 грн.
На АЗС "Авиас плюс" и "Укрнафта" литр бензина марки А-95 стоит 28,00 грн.
Сеть автозаправок UPG предлагает литр бензина А-95 по 28,10 грн.
На АЗС "АМИС" бензин А-95 можно купить по 28,69 грн за литр.
На АЗС Glusco предлагают бензин А-95 по 28,95 грн за литр.
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