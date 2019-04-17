Цена нефти Brent 17 апреля обновила максимум с ноября на данных API о снижении запасов в США

Цены на нефть растут в среду на фоне данных о снижении запасов сырья в США, стоимость марки Brent обновила максимум с 8 ноября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,36%, до 71,98 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов среды показатель достигал 72,04 доллара за баррель, что является максимумом с 8 ноября 2018 года. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,67%, до 64,48 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов оказались еженедельные данные Американского института нефти (API), согласно которым коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,096 миллиона баррелей после роста на 4,091 миллиона баррелей неделей ранее. Сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu) сказал агентству Рейтер, что ключевым фактором, который оказывает поддержку ценам на нефть, является неожиданное сокращение запасов сырья в США.

Теперь инвесторы ждут официальных данных управления энергетической информации минэнерго США. По прогнозам аналитиков, данные, напротив, укажут на то, что запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,711 миллиона баррелей после роста на 7,029 миллиона баррелей неделей ранее.