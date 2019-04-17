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ГФС подозревает АЗС Коломойского в уклонении от налогов
20:12 16.04.2019 |
Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) подозревает компании из сети автозаправочных станций (АЗС) Авиас из группы Приват Игоря Коломойского в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом свидетельствуют данные постановлений Шевченковского райсуда Киева от 4 апреля 2019-го, 26 февраля 2019-го и 8 августа 2014-го, пишет Finbalance.
По данным следствия, Авиас в соучастии с другими неустановленными лицами в 2014 году организовали схему покупки, поставки и реализации "нефтепродуктов неизвестного происхождения" через сеть АЗС с использованием документов транзитных и фиктивных предприятий.
В судебных материалах также говорится, что "согласно выписке движения денежных средств, в период с февраля 2013-го по февраль 2018-го деньги за поставленные нефтепродукты поступали и перечислялись на погашение кредита в ПриватБанке".
Фиктивным фирмам перечислялись сотни миллионов гривень кредитного налога за якобы поставленные нефтепродукты, которые те, в свою очередь, никогда не поставляли, отмечают налоговики. Следствие установило, что эти компании не являются производителями нефтепродуктов, а также не имеют документального подтверждения их покупки.
Кроме того, "директор" одной из таких компаний, по данным следствия, не имеет отношения к финансовой деятельности фирмы, а номинальным руководителем он согласился стать "по просьбе неизвестных ему людей за денежное вознаграждение".
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