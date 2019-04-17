Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом

Под термином "искусственный интеллект" сейчас понимаются самые разные аналитические технологии. Однако непрофессионалам кажется, что искусственный интеллект - это машины, способные к независимому мышлению. Это пока не так, но технологии продвинулись настолько далеко, что уже можно начать преобразование нефтегазовой промышленности, включая торговлю товарами и продуктами в этой сфере.

Так, стартап OilX предоставляет трейдерам аналитику рынка нефти в реальном времени. Она проводится на основе данных спутникового слежения и отчетов различных официальных организаций.

Благодаря искусственному интеллекту платформа OilX может обрабатывать и предлагать трейдерам более полные и надежные данные об основных показателях нефти за тот отрезок времени, который нужен для традиционного анализа спроса и предложения на нефть.

По словам основателей OilX, скорость и точность делают платформу уникальной. Эти две особенности в приоритете у современных трейдеров. И, тем не менее, это лишь зарождающийся рынок с огромным потенциалом. Искусственный интеллект используется и в традиционной практике прогнозирования цен. Это неудивительно, учитывая, что одно из главных преимуществ алгоритмов перед людьми ─ у первых отличные прогностические способности. Искусственный интеллект уже помогает трейдерам принимать лучшие решения на основе прогнозов цен, сделанных с помощью алгоритмов.

"Мы не так заинтересованы в простом прогнозировании цен, нам интересно разрабатывать более совершенные теории, которые помогут строить более точные прогнозы цен", ─ сказал специалист в области машинного обучения Маркос Лопекс де Прадо в интервью изданию Oilprice. Иными словами, машины не заменяют людей в области прогнозирования цен. Они потенциально помогают людям строить более точные прогнозы цен.

Какое будущее у зарождающегося сегмента энергетической отрасли? Вероятно, нечто, что будет более лучшего качества. А именно это, как правило, приносит с собой любая новая технология, доказавшая свою ценность для отрасли. По словам исполнительного директора стартапа OilX Флориана Талера, благодаря своим преимуществам и выгодам технология искусственного интеллекта со временем распространится на другие товарные рынки.

При этом новички в области цифровых технологий и впредь смогут использовать накопленный опыт в энергетической отрасли, чтобы разрабатывать более совершенные решения.

"С точки зрения эволюции, ─ сказал Талер, ─ все сырьевые рынки идут в том же направлении, что и сегмент торговли на нефтегазовых рынках сегодня".