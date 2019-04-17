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Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине 16 апреля выросла на 3 коп до 13,31 грн
13:02 16.04.2019 |
Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На ОККО автогаз подорожал на 6 коп., до 13,73 грн/л. Цены также выросли на WOG, AMIC, SOCAR ,«БРСМ-Нафта», «Автотранс», «Род-Ник», SUN OIL и Mango на 1-8 коп./л.
Отметим, розничная цена автогаза с конца февраля увеличилась на 2,97 грн./л или на 28,5%.
Как сообщал enkorr, участники украинского рынка допускают ситуативную нехватку ресурса во второй половине апреля. По прогнозу «Консалтинговой группы А-95», импорт газа в апреле составит 100 +/- 5 тыс. т. С учетом объемов внутреннего производства баланс рынка ожидается на уровне 130 тыс. т. При этом прогнозное потребление газа, учитывая динамику роста рынка, составит 140-145 тыс. т.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 16 апреля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,73
|
0,06
|
WOG
|
13,78
|
0,01
|
Авиас
|
12,88
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,91
|
0,00
|
AMIC
|
13,23
|
0,08
|
Shell
|
13,48
|
0,00
|
SOCAR
|
13,81
|
0,06
|
БРСМ-Нафта
|
13,30
|
0,06
|
Glusco
|
12,95
|
0,00
|
Автотранс
|
13,38
|
0,05
|
KLO
|
13,74
|
0,00
|
UPG
|
13,07
|
0,00
|
Параллель
|
13,68
|
0,00
|
Надежда
|
13,29
|
0,00
|
Chipo
|
12,89
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,50
|
0,10
|
Marshal
|
13,20
|
0,00
|
SUN OIL
|
13,33
|
0,08
|
Mango
|
12,70
|
0,04
|
Укргаздобыча
|
13,10
|
0,00
|
Средняя цена
|
13,31
|
0,03
|
|
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