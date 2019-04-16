Нефть дешевеет 16 апреля на опасениях увеличения добычи в США

Цены на нефть снижаются во вторник утром на фоне обеспокоенности относительно продолжающегося наращивания добычи сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,25% - до 71 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,09%, до 63,34 доллара за баррель.

Участники торгов обратили внимание на опубликованный в понедельник прогноз управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, согласно которому добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в мае вырастет по сравнению с апрелем на 80 тысяч баррелей в сутки, до 8,46 миллиона баррелей в день.

"Рост сланцевой добычи в США создает сложности для цен на нефть", - сказал агентству Рейтер сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu).

В то же время негативную динамику цен на нефть сдерживает ограничение поставок сырья из Ирана и Венесуэлы из-за санкций США, а также напряженная геополитическая обстановка в Ливии.