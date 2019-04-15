Goldman повысило прогноз цены нефти Brent до $72,5 за баррель во II квартале

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на нефть марки Brent во втором квартале до $72,5 за баррель с ранее ожидавшихся $65 за баррель.

Это обусловлено хорошим выполнением соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+, дальнейшим ужесточением американских санкций против Венесуэлы и Ирана, а также всего лишь умеренным повышение производства сланцевой нефти в США, отмечается в сообщении банка. По мнению экспертов, дефицит на глобальном рынке значительнее, чем ожидалось.

Они прогнозируют, что в среднем в этом году Brent будет стоить $66 за баррель против ранее ожидавшихся $62,5 за баррель, WTI - $59,5 за баррель против прежней оценки в $55,5 за баррель.

Прогноз для Brent на 2020 год остался без изменения - $60 за баррель, для WTI был повышен до $55,5 за баррель с прежде предполагавшихся $54,5 за баррель.

Иране в марте экспортировал около 1,64 млн баррелей в сутки нефти и конденсата по сравнению с 2,5 млн б/с в июне прошлого года, свидетельствуют расчеты S&P Global Platts. Аналитики агентства прогнозируют, что поставки упадут до 950 тыс. б/с к третьему кварталу текущего года.

Венесуэла сократила производство нефти в среднем до 740 тыс. б/с в марте, что является минимальным объемом за 16 лет. В случае ужесточения санкций против страны, добыча может упасть до 500 тыс. б/с в конце 2019 года, прогнозирует Platts Analytics.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:42 EET подешевели на $0,59 (0,82%) - до $70,96 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,58 (0,91%) - до $63,31 за баррель.

