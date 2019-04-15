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Нефть дешевеет 15 апреля после роста цены на предыдущих торгах
08:43 15.04.2019 |
Цены на нефть снижаются в понедельник утром в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,31%, до 71,33 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,5%, до 63,56 доллара за баррель.
В понедельник на рынке нефти отмечаются коррекционные настроения после того, как в пятницу рост цен достигал 1% на фоне обеспокоенности относительно сокращения поставок из Венесуэлы и Ирана из-за санкций со стороны США в отношении данных стран.
В то же время снижение стоимости "черного золота" в понедельник ограничивают геополитические опасения, связанные с ситуацией в Ливии. Инвесторы опасаются, что эскалация военного конфликта в стране приведет к сокращению поставок нефти на мировой рынок.
"Трудности, связанные с предложением нефти, продолжают вызывать опасения у рынка", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ. Эксперты в этой связи отметили ситуацию в Ливии, в которой с 4 апреля Ливийская национальная армия под предводительством маршала Халифы Хафтара ведет наступление на Триполи, где находится правительство национального согласия.
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