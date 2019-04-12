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Средняя розничная стоимость сжиженного газа 12 апреля выросла на 5 коп до 13,25 грн
13:04 12.04.2019 |
Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На ОККО и WOG автогаз подорожал на 11 и 20 коп., до 13,63 и 13,77 грн/л. Цены также выросли в AMIC, «БРСМ-Нафта», KLO, «Род-Ник», Marshal и «Укргаздобыча» на 2-20 коп./л.
Отметим, розничная цена автогаза с конца февраля увеличилась на 2,91 грн./л или на 28,1%.
Как сообщал enkorr, участники украинского рынка допускают ситуативную нехватку ресурса во второй половине апреля. По прогнозу «Консалтинговой группы А-95», импорт газа в апреле составит 100 +/- 5 тыс. т. С учетом объемов внутреннего производства баланс рынка ожидается на уровне 130 тыс. т. При этом прогнозное потребление газа, учитывая динамику роста рынка, составит 140-145 тыс. т.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 12 апреля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,63
|
0,13
|
WOG
|
13,77
|
0,20
|
Авиас
|
12,88
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,91
|
0,00
|
AMIC
|
13,14
|
0,05
|
Shell
|
13,39
|
0,00
|
SOCAR
|
13,71
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,22
|
0,05
|
Glusco
|
12,85
|
0,00
|
Автотранс
|
13,18
|
0,00
|
KLO
|
13,59
|
0,10
|
UPG
|
13,07
|
0,00
|
Параллель
|
13,58
|
-0,03
|
Надежда
|
13,14
|
0,00
|
Chipo
|
12,89
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,20
|
0,10
|
Marshal
|
13,10
|
0,10
|
SUN OIL
|
13,14
|
0,00
|
Mango
|
12,60
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
13,10
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
13,25
|
0,05
|
|
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