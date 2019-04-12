Средняя розничная стоимость сжиженного газа 12 апреля выросла на 5 коп до 13,25 грн

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

На ОККО и WOG автогаз подорожал на 11 и 20 коп., до 13,63 и 13,77 грн/л. Цены также выросли в AMIC, «БРСМ-Нафта», KLO, «Род-Ник», Marshal и «Укргаздобыча» на 2-20 коп./л.

Отметим, розничная цена автогаза с конца февраля увеличилась на 2,91 грн./л или на 28,1%.

Как сообщал enkorr, участники украинского рынка допускают ситуативную нехватку ресурса во второй половине апреля. По прогнозу «Консалтинговой группы А-95», импорт газа в апреле составит 100 +/- 5 тыс. т. С учетом объемов внутреннего производства баланс рынка ожидается на уровне 130 тыс. т. При этом прогнозное потребление газа, учитывая динамику роста рынка, составит 140-145 тыс. т.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 12 апреля, грн/л: