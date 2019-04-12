Цены на нефть 12 апреля перешли к росту после падения более чем на 1%

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут после снижения более чем на 1% по итогам предыдущих торгов на статистике по росту запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34%, до 71,07 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,41%, до 63,84 доллара за баррель.

В пятницу утром на рынке нефти отмечается коррекция - трейдеры покупают подешевевшую днем ранее нефть. Негативная динамика цен на "черное золото" в четверг была связана со статистикой минэнерго США, свидетельствующей о значительном приросте запасов нефти в стране за прошлую неделю.

Аналитики RBC Capital Markets, мнение которых приводит агентство Рейтер, прогнозируют, что цены на нефть марки Brent и WTI в текущем году составят в среднем 75 и 67 долларов за баррель соответственно. При этом они добавили, что существующая геополитическая неопределенность может привести к более высоким отметкам, и стоимость Brent, возможно, периодически будет достигать 80 долларов за баррель.

Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать санкции США против Ирана и Венесуэлы, отрицательно сказывающиеся на поставках сырья из этих стран, а также сокращение странами ОПЕК+ добычи в рамках достигнутого в конце прошлого года соглашения.