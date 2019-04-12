Финансовые новости
- |
- 12.04.19
- |
- 09:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на нефть 12 апреля перешли к росту после падения более чем на 1%
08:53 12.04.2019 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут после снижения более чем на 1% по итогам предыдущих торгов на статистике по росту запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.07 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34%, до 71,07 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,41%, до 63,84 доллара за баррель.
В пятницу утром на рынке нефти отмечается коррекция - трейдеры покупают подешевевшую днем ранее нефть. Негативная динамика цен на "черное золото" в четверг была связана со статистикой минэнерго США, свидетельствующей о значительном приросте запасов нефти в стране за прошлую неделю.
Аналитики RBC Capital Markets, мнение которых приводит агентство Рейтер, прогнозируют, что цены на нефть марки Brent и WTI в текущем году составят в среднем 75 и 67 долларов за баррель соответственно. При этом они добавили, что существующая геополитическая неопределенность может привести к более высоким отметкам, и стоимость Brent, возможно, периодически будет достигать 80 долларов за баррель.
Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать санкции США против Ирана и Венесуэлы, отрицательно сказывающиеся на поставках сырья из этих стран, а также сокращение странами ОПЕК+ добычи в рамках достигнутого в конце прошлого года соглашения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Посол США поддерживала Коболева в конфликте с Гройсманом
|Банкирам и коллекторам запретили вламываться к должникам без второго постановления суда
|Дилемма Соболева-Семенченко. «Позеленеют» ли беглецы из «Самопомощи»
|Порошенко назначил 38 судей Антикоррупционного суда
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото 12 апреля дорожает на снижении курса доллара к мировым валютам
|Китай дает Украине $30 миллионов безоплатной помощи
|Цены на нефть 12 апреля перешли к росту после падения более чем на 1%
|Нафтогаз планирует направить 2,7 миллиарда на установку счетчиков газа
|Витренко назвал три шага Нафтогаза в случае остановки транзита из РФ
|В Европе не исключают закупку российского газа на восточной границе Украины
Это интересно
|Представлен Samsung Galaxy A80 с камерой-перевертышем, Snapdragon 730 и немалой ценой
|Названа самая продаваемая модель смартфона в Китае
|В США разработан процесс преобразования сланцевого газа в жидкое топливо
|Уникальная селфи-камера и мощная «начинка»: дебют смартфона OPPO Reno 10X
|Тайна золота республиканской Испании
|Исследователи предлагают хранить избытки возобновляемой энергии в виде метана
|6 самых богатых женщин мира после развода Маккензи Безос