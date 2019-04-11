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СУГ в рознице 11 апреля подорожал до 13,20 грн/л
13:42 11.04.2019 |
Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла за сутки на 6 коп./л до 13,20 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На WOG автогаз подорожал на 11 коп., до 13,58 грн/л. Цены также выросли в AMIC, Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», UPG, «Параллель», Chipo и SUN OIL на 5-20 коп./л.
Отметим, розничная цена автогаза с конца февраля увеличилась на 2,86 грн./л или на 27,2%.
Как сообщал enkorr, участники украинского рынка допускают ситуативную нехватку ресурса во второй половине апреля. По прогнозу «Консалтинговой группы А-95», импорт газа в апреле составит 100 +/- 5 тыс. т. С учетом объемов внутреннего производства баланс рынка ожидается на уровне 130 тыс. т. При этом прогнозное потребление газа, учитывая динамику роста рынка, составит 140-145 тыс. т.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 11 апреля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,50
|
0,00
|
WOG
|
13,58
|
0,11
|
Авиас
|
12,88
|
0,01
|
Укрнафта
|
12,91
|
0,02
|
AMIC
|
13,09
|
0,10
|
Shell
|
13,39
|
0,20
|
SOCAR
|
13,71
|
0,06
|
БРСМ-Нафта
|
13,17
|
0,06
|
Glusco
|
12,85
|
0,00
|
Автотранс
|
13,18
|
0,05
|
KLO
|
13,49
|
0,00
|
UPG
|
13,07
|
0,10
|
Параллель
|
13,61
|
0,19
|
Надежда
|
13,14
|
0,00
|
Chipo
|
12,89
|
0,10
|
Род-Ник
|
13,10
|
0,00
|
Marshal
|
13,00
|
0,00
|
SUN OIL
|
13,14
|
0,03
|
Mango
|
12,60
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
12,90
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,20
|
0,06
|
|
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