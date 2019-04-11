СУГ в рознице 11 апреля подорожал до 13,20 грн/л

Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла за сутки на 6 коп./л до 13,20 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

На WOG автогаз подорожал на 11 коп., до 13,58 грн/л. Цены также выросли в AMIC, Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», UPG, «Параллель», Chipo и SUN OIL на 5-20 коп./л.

Отметим, розничная цена автогаза с конца февраля увеличилась на 2,86 грн./л или на 27,2%.

Как сообщал enkorr, участники украинского рынка допускают ситуативную нехватку ресурса во второй половине апреля. По прогнозу «Консалтинговой группы А-95», импорт газа в апреле составит 100 +/- 5 тыс. т. С учетом объемов внутреннего производства баланс рынка ожидается на уровне 130 тыс. т. При этом прогнозное потребление газа, учитывая динамику роста рынка, составит 140-145 тыс. т.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 11 апреля, грн/л: