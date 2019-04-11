Финансовые новости
- |
- 11.04.19
- |
- 11:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Бензин А-95 в Киевской области продают по 26,09-30,99 гривни
10:53 11.04.2019 |
Средняя цена на бензин марки А-95 на автозаправках в Киеве и области составляет 28,54 гривни за литр.
Об этом сообщает Укриформ со ссылкой на данные ресурса Vseazs.com.
На Киевщине самый дешевый бензин марки А-95 сегодня утром можно приобрести на АЗС Chipo по цене 26,09 грн за литр.
На АЗС "MANGO" бензин А-95 продают по 26,39 грн за литр.
На АЗС "БРСМ-Нафта" бензин марки А-95 стоит 26,49 грн за литр.
На автозаправках "Маркет" бензин А-95 продают по 26,99 грн за литр.
На АЗС "Люксвен" литр бензина А-95 предлагают по 27,19 грн.
На АЗС SUN OIL бензин марки А-95 стоит 27,39 грн за литр.
На АЗС "Авантаж 7" бензин марки А-95 можно приобрести по 27,45 грн за литр.
На АЗС ANP, "Авиас", "Золотой Гепард" и "Формула" литр бензина А-95 предлагают по 27,95 грн.
На АЗС "Авиас плюс" и "Укрнафта" литр бензина марки А-95 стоит 28,00 грн.
Сеть автозаправок UPG предлагает литр бензина А-95 по 28,10 грн.
На АЗС "АМИС" бензин А-95 можно приобрести по 28,69 грн за литр.
На АЗС "КЛО" бензин марки А-95 продают по 28,89 грн за литр.
На АЗС Glusco предлагают бензин А-95 по 28,95 грн за литр.
На АЗС "Народная" бензин А-95 можно приобрести по 29,95 грн за литр.
На АЗС Shell бензин марки А-95 стоит 30,79 грн за литр.
Самый дорогой бензин А-95 сегодня предлагают на АЗС Socar, OKKO и WOG - по 30,99 грн за литр.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке раскручивают и тянут курс наверх
|ПАСЕ приняла решение о России, убрав из него опасные нормы
|Закрытые списки и досрочные выборы. Как Зеленский собирается брать Раду
|Порошенко сдал анализы VADA. Зеленский не придет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|МЭРТ предлагает сократить выплаты госпредприятий в бюджет
|Бензин А-95 в Киевской области продают по 26,09-30,99 гривни
|МВФ ожидает сокращения уровня госдолга Украины к ВВП до 62% в 2019 г
|Золото дешевеет 11 апреля после роста в течение нескольких дней подряд
|Нефть дешевеет 11 апреля на данных по росту запасов в США
|МВФ ожидает ослабления гривни в 2019 г. до 28,68 грн/$1 и в 2020 г. до 29,96 грн/$1
Это интересно
|Facebook расскажет, кому продает персональные данные пользователей
|Представлена третья модель «бюджетного» семейства Mercedes-AMG
|Поднебесная чистка: как работают китайские уборщики киберпространства
|Google обещает до 98% экономии трафика в браузере Chrome
|Армия США взяла на вооружение очки дополненной реальности от Microsoft
|СМИ: Facebook намерен привлечь $1 млрд для залогового обеспечения своей цифровой валюты
|Kaspersky Lab обнаружил теневой рынок цифровых личностей