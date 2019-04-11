Нефть дешевеет 11 апреля на данных по росту запасов в США

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на фоне еженедельной статистики минэнерго США, свидетельствующей о росте запасов, при этом негативную динамику сдерживают санкции США против Ирана и Венесуэлы, а также эскалация конфликта в Ливии, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.04 EET стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,43%, до 71,42 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,51%, до 64,28 доллара за баррель.

Участники торгов в четверг отыгрывают данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 7 миллионов баррелей, хотя ожидался рост только на 2,3 миллиона баррелей.

В то же время, несмотря на рост запасов в США, предложение нефти на мировых рынках ограничивает сокращение добычи стран ОПЕК, а также санкции США против Ирана и Венесуэлы наряду с усилением военного конфликта в Ливии. "Давление на мировое предложение нефти продолжает возрастать из-за проблем, связанных с санкциями против Ирана и Венесуэлы, и усилением геополитического риска в Ливии", - сказал агентству Рейтер руководитель отдела по рынкам и стратегии SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).

В начале апреля в Ливии, где царит двоевластие, обострился военный конфликт. В окрестностях столицы Ливии уже неделю идут бои между Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и вооруженными силами правительства национального согласия (ПНА) Файеза Сарраджа.