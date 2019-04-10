Ценовая конъюнктура создает предпосылки для морских поставок СУГ в Украину

Разнонаправленное изменение котировок улучшило экономику морских поставок сжиженного газа в Украину. Такое мнение enkorr высказал руководитель группы компаний Orange Роман Румянцев.

«Sonatrach на апрель понизил цену пропана и бутана на $10/т. Параллельно мы наблюдает рост котировок на восточной границе - с начала месяца +$40/т. Это создает предпосылки к открытию арбитражного окна для морских поставок СУГ в Украину», - говорит глава Orange.

По его словам, при дальнейшем росте сухопутных котировок появится экономическая целесообразность и для крупных морских поставок. «Сегодня морской импорт для снабжения южных регионов уже показывает небольшой «плюс», а если тенденция сохранится до конца апреля, то можно будет говорить о более крупных партиях», - считает Р. Румянцев.

Он отметил, что с сентября поставки по морю были убыточны, однако Orange LPG вынужденно осуществляла небольшой импорт по условиям TERM-контракта.

По данным мониторинга «Консалтинговой группы А-95», стоимость сжиженного газа на ГНС в южных регионах 9 апреля достигала 21 800-22 000 грн/т. С начала этого месяца цена повысилась на 1500 грн/т или 7%. Без учета налогов эта цена составляет $500-515/т.

Справка enkorr

С августа 2017 г. Orange LPG оперирует комплексом прямой перевалки СУГ с танкеров в автомобильный транспорт в порту Николаева, а также двумя судами: морской танкер Star Prime и судно класса «река-море» Dnipro LPG. В 2018 г. компания импортировала 13,8 тыс. т СУГ, по итогам І квартала 2019 г. - 2,1 тыс. т. Благодаря собственной перевалке, флоту и долгосрочному контракту, Orange LPG является единственной компанией, что осуществляет морские поставки СУГ круглый год.